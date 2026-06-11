Под Минском наладили сборку Citroen
- 11.06.2026, 21:41
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Стали известны модели и цены.
Автомобили французского бренда будут собирать на заводе «Юнисон» в Обчаке.
На заводе под Минском собирают сразу три модели, и все они — кроссоверы.
Самым доступным «французом» белорусской сборки является Citroen C3-XR. Цены на компактный кроссовер начинаются с 75 тысяч рублей, что около $26600 по текущему курсу.
Надо понимать, что Citroen C 3‑XR — это не то же самое, что Citroën C3, который продают в Европе. Citroen C 3‑XR — это творение франко-китайского совместного предприятия Dongfeng Peugeot-Citroen.
Поэтому в Евросоюзе такую модель не найдешь. До Беларуси ее собирали только в Китае и Иране.
Следующим по размеру и дороговизне идет Citroen C5 Aircross. Цены на него начинаются с 95 тысяч рублей, или около $33700.
И эта модель уже имеет гораздо больше общего с настоящим Citroen, так как это такой же Citroen C5 Aircross, как и в Евросоюзе. Единственное важное отличие в том, что в Беларуси наладили сборку предыдущего поколения Citroen C5 Aircross.
В Европе же в 2025 году вышло второе поколение C5 Aircross.
Что касается самой дорогой модели в линейке белорусской сборки — C5X, то китайская и европейская версии одинаковы, так как даже машины, которые продаются в Европе, собираются в Китае.
Цены на C5X, собранные в Беларуси, будут начинаться с 96 тысяч рублей, или с около $32 тысяч.
Сборка автомобилей в Беларуси позволяет частично экономить на утилизационном сборе, а также претендовать на льготные условия лизинга и кредитования.
Пока в Беларуси собрали всего 48 Citroen, которые уже поступили в продажу. По крайней мере на данный момент в Беларуси будут собирать только автомобили с бензиновым двигателем. Все машины собраны из машинокомплектов, которые приобретают в Китае у компании Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company LTD. При этом около трети компонентов в этих авто — европейского производства.