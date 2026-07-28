Великобритания и Франция в Совбезе ООН осудили удары РФ по судам в Черном море 28.07.2026, 1:07

Удары РФ ставят под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей во всем мире.

На заседании Совета Безопасности ООН Великобритания и Франция осудили российские атаки на гражданские суда в Черном море, ставящие под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей во всем мире.

Об этом сообщает «Укринформ».

Постоянный представитель Великобритании при ООН Сара Макинтош отметила, что РФ идет к тому, чтобы выпустить по Украине более 300 ракет в июле. По ее словам, это станет мрачным рекордом войны.

Макинтош напомнила, что 19 июля три крылатые ракеты попали в судно, перевозившее зерно из Одессы, в результате чего погибли десять гражданских лиц.

По ее словам, 24 июля новые российские удары привели к гибели и ранениям мирных жителей в Киеве, а также повредили здание почетного консульства Латвии в Славянске.

Кроме того, Макинтош обратила внимание на нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Румынии.

Дипломат отметила, что РФ пытается поставить знак равенства между своими массированными обстрелами украинских городов, незаконной и жестокой оккупацией украинской территории и усилиями Украины по защите своего государства.

«Но никакого равенства здесь нет. Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — подчеркнула она.

В свою очередь, постпред Франции при ООН Жером Бонафон отметил, что Совет Безопасности должен осознавать масштабы наступления РФ на украинский аграрный экспорт.

«Атакуя и намеренно уничтожая портовую инфраструктуру Одессы, а также суда, перевозящие украинское зерно в Черном море, и склад Всемирной продовольственной программы в Днепре, Россия не только убивает невинных мирных жителей, но и непосредственно ставит под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей, особенно в Африке и на Ближнем Востоке», — заявил он.

Бонафон подчеркнул, что Франция и впредь будет оказывать Украине всестороннюю поддержку.

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