В Польше ожидается новый период экстремальной жары
- 28.07.2026, 3:46
Местами до + 40°C.
В Польше в начале августа ожидается возвращение крайне жаркой погоды, местами столбик термометра может приблизиться к 40 °C.
Об этом сообщает RMF24.
После рекордной для Польши жары в конце июня июль оказался прохладным и дождливым, особенно на cевере, однако в ближайшие 10 дней ожидается возвращение экстремальной жары.
Высокие температуры начнутся со среды и достигнут пика примерно 3–5 августа.
С четверга дневные показатели во многих местах, кроме севера и востока, будут превышать отметку 30 и могут достигать 36–38°C.
В пиковые дни жары 3–5 августа максимальные показатели на территории страны могут достигать 40°C.
Экстремальная жара возвращается также в Испанию и Францию, что может еще больше осложнить борьбу с масштабными лесными пожарами.