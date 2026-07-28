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В Польше ожидается новый период экстремальной жары

  • 28.07.2026, 3:46
В Польше ожидается новый период экстремальной жары
Иллюстрационное фото: AFP

Местами до + 40°C.

В Польше в начале августа ожидается возвращение крайне жаркой погоды, местами столбик термометра может приблизиться к 40 °C.

Об этом сообщает RMF24.

После рекордной для Польши жары в конце июня июль оказался прохладным и дождливым, особенно на cевере, однако в ближайшие 10 дней ожидается возвращение экстремальной жары.

Высокие температуры начнутся со среды и достигнут пика примерно 3–5 августа.

С четверга дневные показатели во многих местах, кроме севера и востока, будут превышать отметку 30 и могут достигать 36–38°C.

В пиковые дни жары 3–5 августа максимальные показатели на территории страны могут достигать 40°C.

Экстремальная жара возвращается также в Испанию и Францию, что может еще больше осложнить борьбу с масштабными лесными пожарами.

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