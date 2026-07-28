В Польше ожидается новый период экстремальной жары 28.07.2026, 3:46

Иллюстрационное фото: AFP

Местами до + 40°C.

В Польше в начале августа ожидается возвращение крайне жаркой погоды, местами столбик термометра может приблизиться к 40 °C.

Об этом сообщает RMF24.

После рекордной для Польши жары в конце июня июль оказался прохладным и дождливым, особенно на cевере, однако в ближайшие 10 дней ожидается возвращение экстремальной жары.

Высокие температуры начнутся со среды и достигнут пика примерно 3–5 августа.

С четверга дневные показатели во многих местах, кроме севера и востока, будут превышать отметку 30 и могут достигать 36–38°C.

В пиковые дни жары 3–5 августа максимальные показатели на территории страны могут достигать 40°C.

Экстремальная жара возвращается также в Испанию и Францию, что может еще больше осложнить борьбу с масштабными лесными пожарами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com