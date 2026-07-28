Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении в Евросоюз
- 28.07.2026, 2:59
Об этом премьер Армении сообщил Путину.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время разговора с президентом России Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.
«Касательно проведения в Республике Армения референдума по вопросу членства Армении в Европейском союзе, премьер-министр подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС», — отметили в пресс-службе.
Вместе с тем господин Пашинян подчеркнул готовность Еревана решать указанные вопросы посредством открытого, партнерского и дружественного диалога.