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Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении в Евросоюз

  • 28.07.2026, 2:59
Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении в Евросоюз
Фото: AP

Об этом премьер Армении сообщил Путину.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время разговора с президентом России Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

«Касательно проведения в Республике Армения референдума по вопросу членства Армении в Европейском союзе, премьер-министр подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС», — отметили в пресс-службе.

Вместе с тем господин Пашинян подчеркнул готовность Еревана решать указанные вопросы посредством открытого, партнерского и дружественного диалога.

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