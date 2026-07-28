На президента Аргентины подали в суд за поездку в Бразилию
- 28.07.2026, 4:36
Он использовал для участия в мероприятии бразильской оппозиции президентский самолет и госсредства.
Юристы подали в суд на президента Аргентины Хавьера Милея после его поездки на съезд Либеральной партии в Бразилии. Об этом сообщила газета Ambito.
Авторы иска отметили, что глава государства использовал для участия в мероприятии бразильской оппозиции президентский самолет и государственные средства.
«Государственные ресурсы были использованы не по назначению в угоду политически ангажированным интересам, что, помимо этого, нанесло серьезный ущерб двусторонним дипломатическим отношениям», — говорится в иске.
Милей выступил на съезде партии 25 июля. В своей получасовой речи президент Аргентины позволил себе оскорбительные личные выпады в адрес бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы и главы Верховного суда республики Алешандри ди Морайса.