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ВСУ нанесли удар по месту производства морских дронов в оккупированном Севастополе

  • 11.06.2026, 22:56
ВСУ нанесли удар по месту производства морских дронов в оккупированном Севастополе

Также был поражен нефтеперерабатывающий завод «Афипский».

Подразделения Сил обороны Украины вчера и в ночь на 11 июня нанесли удары по ряду военных, логистических и промышленных объектов армии РФ. В частности, под удар попали НПЗ «Афипский» и предприятие по производству и оснащению морских беспилотных катеров в Севастополе.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Генеральный штаб подтвердил, что украинские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Афипский», расположенному в Краснодарском крае РФ. По имеющимся данным, подтверждено поражение цели и возгорание на территории предприятия.

«Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга Российской Федерации. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год. Завод производит дизельное топливо, бензины, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения экономики и военной логистики государства-агрессора», — говорится в сообщении.

Генеральный штаб заявил, что во временно оккупированном Крыму, а именно в Севастополе, был нанесен удар по предприятию, занимающемуся производством и оснащением морских беспилотных катеров.

Этот объект использовался для сборки, оснащения и подготовки морских беспилотных платформ, которые россияне задействуют для выполнения задач в Чёрном море.

Генеральный штаб сообщил, что также в Крыму украинские военные нанесли удар по складу хранения БПЛА в районе Григоровки.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по пунктам управления армии РФ в районах Давыдовского, Новознаменки, Бахмута, Селидово и Покровска на территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по пункту управления БПЛА российской армии в районе Новоандреевки Донецкой области.

В районе Довжанска на территории Луганской области Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения подразделения беспилотных летательных аппаратов военных РФ. Кроме того, в районе Авдеевки Донецкой области была уничтожена мастерская по производству и ремонту БПЛА.

Ранее ВМС ВСУ сообщили, что нанесли ракетный удар «Нептун» по бухте Стрелецкая в Севастополе и уничтожили военный объект Черноморского флота РФ.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки дронов в ночь на 11 июня на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

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