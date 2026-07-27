Мужчина в США рассказал о встрече со снежным человеком 3 27.07.2026, 18:15

По его оценке, неизвестное животное достигало примерно 2,4 метра в высоту.

Мужчина в США рассказал о встрече с бигфутом, пишет Theday.

Кевин Климас утверждает, что ночью встретил огромное человекоподобное существо неподалеку от государственного леса Пачауг в Коннектикуте. По его оценке, неизвестное животное достигало примерно 2,4 метра в высоту и всего за несколько шагов пересекло дорогу.

Климас ехал по лесной дороге со скоростью около 25–30 км/ч, когда заметил справа крупную фигуру, которая внезапно вышла на проезжую часть. Мужчина резко затормозил и успел рассмотреть существо, прежде чем оно скрылось среди деревьев.

По словам водителя, его тело было полностью покрыто густой спутанной темно-коричневой шерстью. Существо передвигалось на двух ногах, имело очень широкие плечи и длинные руки, доходившие почти до колен. Голову Климас описал как конусообразную. При этом неизвестное создание не остановилось и даже не посмотрело в сторону автомобиля.

Мужчина утверждает, что раньше скептически относился к существованию бигфута, однако после увиденного изменил свое мнение. Он также подчеркнул, что не употреблял алкоголь и уверен, что перед ним не был медведь.

На следующий день Кевин сообщил о встрече в Bigfoot Field Researchers Organization (BFRO) — организации, собирающей и изучающей сообщения о предполагаемых наблюдениях бигфута в США. Представители BFRO встретились с мужчиной на месте происшествия и признали его рассказ заслуживающим внимания.

Организация отнесла сообщение мужчины к категории Class A — так обозначаются случаи, когда очевидец утверждает, что непосредственно видел предполагаемого снежного человека. Это, однако, не является научным подтверждением существования существа.

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