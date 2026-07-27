Видеофакт: Самое магическое место Минска
- 27.07.2026, 17:38
Не верится, что эти кадры сняты в столице Беларуси.
Минчанин под ником shnaroufpv опубликовал видеоролик, при первом просмотре которого кажется, что это сцена из фэнтэзийного фильма. Оказалось, что снят он в столице Беларуси, сообщает сайт Charter97.org.
«Самое магическое место Минска», - пишет автор видео.
Пользователи попросили уточнить, где именно оно было снято. Координаты, которые указал автор, говорят о том, что это лесной массив в районе излучины реки Свислочь возле водохранилища Дрозды.
Кадры сняты на обычный телефон ранним утром.
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