Видеофакт: Самое магическое место Минска 27.07.2026, 17:38

Не верится, что эти кадры сняты в столице Беларуси.

Минчанин под ником shnaroufpv опубликовал видеоролик, при первом просмотре которого кажется, что это сцена из фэнтэзийного фильма. Оказалось, что снят он в столице Беларуси, сообщает сайт Charter97.org.

«Самое магическое место Минска», - пишет автор видео.

Пользователи попросили уточнить, где именно оно было снято. Координаты, которые указал автор, говорят о том, что это лесной массив в районе излучины реки Свислочь возле водохранилища Дрозды.

Кадры сняты на обычный телефон ранним утром.

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