Где в Беларуси смотреть матч открытия ЧМ по футболу
- 11.06.2026, 21:16
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Мундиаль стартует уже сегодня.
В четверг, 11 июня, на легендарном стадионе «Ацтека» в Мексике состоится матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года.
Предстоящий турнир станет историческим. Помимо того, что он пройдет в трех странах, в финальной стадии мирового первенства впервые примут участие 48 команд.
Честь открывать мундиаль-2026 выпала сборным Мексики и ЮАР.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по белорусскому времени.
В прямом эфире матч покажет телеканал «Спорт ТВ». У большинства белорусов это 11-я кнопка в стандартном ТВ-пакете.