Где в Беларуси смотреть матч открытия ЧМ по футболу 11.06.2026, 21:16

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Мундиаль стартует уже сегодня.

В четверг, 11 июня, на легендарном стадионе «Ацтека» в Мексике состоится матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года.

Предстоящий турнир станет историческим. Помимо того, что он пройдет в трех странах, в финальной стадии мирового первенства впервые примут участие 48 команд.

Честь открывать мундиаль-2026 выпала сборным Мексики и ЮАР.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по белорусскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Спорт ТВ». У большинства белорусов это 11-я кнопка в стандартном ТВ-пакете.

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