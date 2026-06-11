В Барселоне 6-летний мальчик растрогал зрителей благотворительного вечера вопросами Папе Льву XIV 11.06.2026, 21:05

Стал звездой вечера.

6-летний мальчик по имени Ренцо стал главной звездой мероприятия вБарселоне, когда задал Папе Льву XIV ряд вопросов прямо во время его встречи с представителями благотворительных и социальных организаций.

Об этом 11 июня сообщает агентство Reuters.

Мальчик спросил Льва XIV — хотел ли тот прямо с детства стать Папой Римским?

«Я не хотел быть папой ни в молодости, ни в старости», — заметил понтифик, вызвав смех у присутствующих.

Однако, как сказал Лев XIV, «когда Господь тебя призывает, нужно сказать „да“».

Ренцо также спросил у Папы — любит ли тот футбол — и этот вопрос тоже вызвал смех у участников мероприятия.

Понтифик в ответ рассказал, что играет в большой теннис, а в молодости также играл в американский футбол.

«Все знают, что я играю в теннис. В молодости я играл в футбол, но в американский футбол, он немного более жестокий [чем европейский — ред.] Но я играл в футбол с семинаристами, когда был в Трухильо (семинария Ордена Святого Августина в Перу — ред). Я играл в защите, если вам интересно. Я не был великим бомбардиром Немного спорта полезно каждому», — подытожил Лев XIV.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com