Келлог о паузе в переговорах по Украине: Это на самом деле хорошо
- 11.06.2026, 21:01
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По его словам, Украина хорошо справляется с Россией.
Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог считает, что процесс переговоров между Украиной, США и Россией «фактически приостановлен» и, по его мнению, это «хорошо». Об этом он заявил в комментарии «Суспільному», который опубликовали 11 июня.
Он указал, что сейчас американские переговорщики – специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер – сосредоточены на переговорах с Ираном.
«Вы не можете быть в двух местах одновременно. Поэтому хорошо, что они сейчас работают с Ираном, и я думаю, что процесс переговоров [по Украине] фактически приостановлен. Это неплохо. Это на самом деле хорошо», – сказал Келлог.
Политик отметил, что концентрация США на войне против Ирана «оставляет Украину одну выполнять свою работу». Он считает, что «Украина действительно хорошо справляется с Россией».
Также, по его мнению, санкционный пакет США против РФ «еще не завершен». Так Келлог ответил на вопрос о том, ослабляют ли США санкции против России.
Комментируя письмо главы Украинского государства Владимира Зеленского Владимиру Путину, Келлог отметил, что не видел документа, но считает положительным сам факт начала диалога.