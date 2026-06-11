закрыть
11 июня 2026, четверг, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил об отмене запланированных ударов по Ирану

8
  • 11.06.2026, 21:08
  • 1,738
Трамп объявил об отмене запланированных ударов по Ирану
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Атаки должны были состояться сегодня вечером.

Американские военные не будут наносить удары по территории Ирана сегодня вечером, заявил президент США Дональд Трамп.

«Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего уровня иранского руководства и получили одобрение, я, как президент Соединенных Штатов, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», — написал он в соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что переговоры и их заключительные пункты были одобрены всеми участниками, включая Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие.

Трамп подчеркнул, что морская блокада останется в полной силе до завершения сделки. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время, добавил он.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук