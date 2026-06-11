Трамп объявил об отмене запланированных ударов по Ирану

Трамп объявил об отмене запланированных ударов по Ирану8
- 11.06.2026, 21:08
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Атаки должны были состояться сегодня вечером.
Американские военные не будут наносить удары по территории Ирана сегодня вечером, заявил президент США Дональд Трамп.
«Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего уровня иранского руководства и получили одобрение, я, как президент Соединенных Штатов, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», — написал он в соцсети Truth Social.
Президент США отметил, что переговоры и их заключительные пункты были одобрены всеми участниками, включая Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие.
Трамп подчеркнул, что морская блокада останется в полной силе до завершения сделки. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время, добавил он.