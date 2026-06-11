Трамп объявил об отмене запланированных ударов по Ирану 8 11.06.2026, 21:08

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Атаки должны были состояться сегодня вечером.

Американские военные не будут наносить удары по территории Ирана сегодня вечером, заявил президент США Дональд Трамп.

«Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего уровня иранского руководства и получили одобрение, я, как президент Соединенных Штатов, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», — написал он в соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что переговоры и их заключительные пункты были одобрены всеми участниками, включая Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие.

Трамп подчеркнул, что морская блокада останется в полной силе до завершения сделки. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время, добавил он.

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