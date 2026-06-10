Решится ли Путин на это 3 Дмитрий Кулеба

10.06.2026, 11:55

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Дмитрий Кулеба

О двух нерешенных вопросах этой войны.

Относительно вала публикаций о переломе в войне, вроде того, что Украина побеждает. Это информационный каскад, когда все начинают соревноваться. Мы же живем в экономике внимания — все соревнуются за внимание. И кто-то что-то написал, тут же же подхватил, а теперь я напишу что-то противоположное для того, чтобы перетянуть на себя. Люди бегут впереди отца в ад. По одной простой причине. Я очень не хочу быть душнилой, который сидит и мешает людям радоваться, но, во-первых, в ноябре мы с вами вернемся к рассказу о том, как нам всем пережить зиму.

Во-вторых, нигде в человеческой истории не было такого, чтобы поворотные точки войны определялись в моменте, когда что-то происходит. Разве в Сталинграде после освобождения города Жуков пришел к Сталину и доложил ему о поворотном моменте в войне? Или Манштейн позвонил Гитлеру и сказал: «Товарищ Гитлер, извините, произошел поворотный момент в войне, через два года Берлин падет?» Это бред.

Это все погоня людей за тем, чтобы найти более сильный образ, аргумент, чтобы убедить. Все поворотные моменты определяются ретроспективно. Большинство войн получают свои названия спустя десятилетия после того, как они завершились. Потому что Первая мировая война не была Первой мировой войной в глазах современников. Поэтому все фразы о том, что произошел поворотный момент в войне, Украина все развернула в другую сторону и теперь добежит до Кремля — это все бред.

Я понимаю, что для менталки кого-то из зрителей, слушателей, читателей — это очень полезная история. Здесь я согласен: если людям становится легче жить, пожалуйста, слушайте, читайте. Но надо сохранять холодный рассудок. Я за то, чтобы мы думали головой.

Сегодня мы действительно стабилизировали давление России на Украину и при этом нашли способ повысить давление Украины на Россию. Все, ничего больше не произошло. О том, есть ли это поворотный момент войны, мы сможем сказать не менее, чем через год-два, в зависимости от интенсивности конфликта.

Поэтому я бы сейчас сильно не увлекался. Но то, что ситуация сегодня лучше по факту, чем полгода назад, это надо признать. Но то, что она станет еще лучше через шесть месяцев, это — открытый вопрос.

Недавно я посмотрел видео, Fire Point испытала баллистическую ракету и сказала, что они будут бить по Москве. Единственный нерешенный вопрос нашей войны: будет ли баллистика Fire Point долетать до Москвы и решится ли потом Путин на использование ядерного оружия. В принципе, больше каких-то вопросов, которые не имеют ответа по нашей войне, у меня лично нет. Эти два вопроса есть.

Если мы создадим баллистическую программу, которая реально будет представлять угрозу Москве и крупным российским городам, это заставит Путина делать следующий шаг. А что он будет делать, какой он сделает следующий шаг — это другой вопрос.

Дмитрий Кулеба, New Voice

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