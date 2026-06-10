«Фламинго» поразили военный завод в российских Чебоксарах

«Фламинго» поразили военный завод в российских Чебоксарах2
- 10.06.2026, 7:43
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За 1000 км от украинской границы.
Под утро 10 июня в российских Чебоксарах прогремела серия мощных взрывов и поднялся черный дым. Вероятно, под ракетным ударом оказался завод «ВНИИР-Прогресс», выпускающий компоненты для российского оружия, сообщает «Фокус».
Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной. О вероятном ударе по предприятию сообщили OSINT-каналы.
«Чебоксары, ракетным ударом был поражен «ВНИИР», — пишут аналитики.
На кадрах, которые распространяют в Telegram-каналах, видно, как уже после ударов над Чебоксарами поднимается густой черный дым.
Аналитики предполагают, что удары были нанесены с помощью украинских ракет FP-5 «Фламинго».
Через некоторое время мониторинговые каналы информировали о новом «прилете» в Чебоксарах. Информация об ударах и последствиях уточняется.
Также росСМИ сообщали, что под утро предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Самарской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской и Нижегородской областях, в Пермском крае, Татарстане, Чувашии, ХМАО и в Удмуртии.
Что известно о заводе «ВНИИР-Прогресс»
Завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах входит в состав производственного объединения «АБС Электро». Предприятие в частности занимается производством для российской армии ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в том числе модулей типа «Комета».
Кроме того, завод выпускает электротехническое оборудование: автоматические выключатели, реле и бесконтактные модули, которые после производства поставляются российскому флоту.