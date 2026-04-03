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Дроны мощно атаковали Москву и ряд регионов России

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  • 3.04.2026, 7:59
  • 25,036
Дроны мощно атаковали Москву и ряд регионов России
Коллаж: Focus.ua

Ленинградская область РФ в огне.

В ночь на 3 апреля Москву и по меньшей мере шесть областей России атаковали беспилотники. Известно о падении обломков в Москве и возгорании в промышленной зоне в Ленинградской области, пишет «Фокус».

На подлете к российской столице было сбито несколько ударных беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

В столичном аэропорту «Внуково» власти ввели временные ограничения на фоне обстрелов, а в «Шереметьево» самолеты отправляются по согласованию. К тому же, ограничения введены в аэропорту Ярославля.

Около 02:00 часов серия взрывов прогремела над российским Воронежем. Местные Telegram-каналы писали, что всего было не менее 4 звуков взрывов, которые сопровождались гулом моторов в небе и яркими вспышками.

Также по меньшей мере 10 взрывов прогремели в Великом Новгороде: их слышали в северной и центральной частях города.

Губернатор Ленинградской области сообщал также об атаке на регион. В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» введены временные ограничения, из-за которых самолет авиакомпании «Победа» сообщением Москва — Петербург не может приземлиться в аэропорту. Он летает кругами в Волховском районе.

По сообщению губернатора, в небе над Ленинградской областью силы российской ПВО якобы успешно сбили по меньшей мере 7 беспилотников. Двое россиян, пострадавших в результате атаки, были госпитализированы.

«По предварительным данным, зафиксировано падение обломков во Всеволожском районе. В промышленной зоне поселка имени Морозова повреждена кровля здания, которое не эксплуатируется», — информировали власти.

Данные о последствиях ночной атаки устанавливаются.

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