Россия запретила ввоз всей растительной продукции из Армении 1 11.06.2026, 22:06

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Кремль реагирует на сближение Еревана с ЕС?

Российская фитосанитарная служба (Россельхознадзор) с пятницы, 12 июня, распространила запрет на ввоз всей подкарантинной продукции армянского происхождения, а также на реэкспортируемые через Армению товары. Транзитные перевозки в другие государства - члены ЕАЭС через российскую территорию также прекращены. «В июне было выявлено три случая заражения капровым жуком в поступивших из Армении партиях орехов, сушеных персиков и сушеных томатов», - утверждают в ведомстве.

Меры останутся в силе, пока стороны не согласуют механизм контроля безопасности и прослеживаемости поставок. В Россельхознадзоре напомнили, что частичные ограничения на отдельные виды армянской растительной продукции действовали с мая.

Запреты нарастали постепенно. Сначала, 22 мая, Россия закрыла ввоз цветов, затем 30 мая - свежих овощей и ягод (томаты, огурцы, перец, зеленные культуры, клубника). Со 2 июня под ограничения попали косточковые и виноград, а с 3 июня - семечковые, картофель, баклажаны и сухофрукты. Помимо этого, ранее были заблокированы поставки минеральной воды, коньяка, вин, живой рыбы и рыбопродукции.

Эскалация торговых барьеров совпала с глубоким кризисом в российско-армянских отношениях. В марте 2025 года Армения инициировала процедуру присоединения к Евросоюзу. Премьер-министр Никол Пашинян публично отмежевался от позиции Москвы по Украине и пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества.

Президент России Владимир Путин 29 мая предупредил Ереван об «украинском сценарии», а ранее предлагал провести референдум о членстве в ЕС, чтобы при выходе из ЕАЭС «разойтись по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода». 26 мая Россия пригрозила расторгнуть соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. 30 мая МИД РФ отозвал посла из Еревана для консультаций.

Пашинян ответил, что Армения продолжит участие в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между союзами не станет неизбежным. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить республике 50 млн евро в качестве помощи из-за российских экспортных ограничений.

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