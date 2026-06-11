Канадский генерал: Смерть Путина — необходимое условие для мира в Украине 11.06.2026, 23:43

Кристофер Коутс

Фото: ukrinform.ua

Прочный мир невозможен, пока диктатор РФ остается у власти.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил бывший командующий Объединенным оперативным командованием Канады Кристофер Коутс.

«Первое необходимое условие для прочного мира в Украине — это смерть Путина. К сожалению, мне очень трудно представить себе прочный мир, пока Путин остается у власти. Более фундаментальной основой такого мира я считаю только военную победу Украины», — сказал Коутс.

Он подчеркнул, что «все более скептически относится к мнению, что территориальные уступки могут обеспечить что-то долгосрочное». «Максимум — временную паузу. Если же Россия сохранит свои имперские амбиции, она восстановит силы и снова вернется к войне», — отметил генерал-лейтенант.

«Именно поэтому удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре имеют стратегическое значение. Они заставляют Россию распылять ресурсы, сокращают ее доходы и напоминают россиянам, что война имеет свою цену», — подчеркнул Коутс.

По его словам, главная уязвимость России заключается в том, что она ведет нелегитимную войну. Это может звучать абстрактно, но со стратегической точки зрения имеет огромное значение. Россия не воюет за собственное выживание. Она сама выбрала эту войну и тратит колоссальные ресурсы ради весьма ограниченных результатов.

Коутс отметил, что Кремль по-прежнему способен мобилизовать поддержку с помощью пропаганды и контроля над СМИ, но у таких механизмов есть свои пределы. Система, построенная на лжи, в конечном итоге начинает разрушаться изнутри. Поддерживать длительную войну по собственному выбору становится все сложнее, особенно когда накапливаются человеческие и экономические потери.

«Сейчас, на мой взгляд, инициатива в определенной степени склоняется в пользу Украины. Россия все больше напоминает государство, которое теряет силу и ищет новые способы давления. Мы видим попытки того, что военные называют „горизонтальной эскалацией“ — расширением давления за пределы непосредственного поля боя, поскольку добиваться успехов в Украине становится все сложнее», — считает Коутс.

Он также отметил, что это позитивный сигнал для Украины, но баланс по-прежнему остается очень хрупким. Украина получила технологическое и моральное преимущество, однако еще не достигла такого оперативного положения, которое сделало бы эти изменения необратимыми. Несколько серьезных ошибок России могут существенно повлиять на ситуацию, но и сама Россия продолжает адаптироваться.

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