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Bloomberg: Представители ОАЭ и Ирана встретились впервые с начала войны

  • 11.06.2026, 23:29
Bloomberg: Представители ОАЭ и Ирана встретились впервые с начала войны

Контакты состоялись на этой неделе.

Старшие должностные лица органов нацбезопасности Ирана и ОАЭ провели первую встречу с начала американо-израильской кампании против Тегерана. Контакты состоялись на этой неделе, утверждают источники Bloomberg , знакомые с ситуацией.

По их словам, стороны признают важность более спокойных двусторонних отношений на фоне растущей эскалации. Для Ирана важно обеспечить хорошие отношения с ОАЭ, поскольку страна до новой эскалации была одним из главных торговых партнеров, а также ключевым поставщиком подсанкционной иранской нефти. Абу-Даби считает режим Тегерана вражеским, однако понимает, что не сможет свергнуть его, поэтому стремится к разрядке отношений.

Иран атаковал ОАЭ чаще, чем какую-либо страну в регионе: с начала конфликта КСИР запустил по территории государства около 3 тыс. ракет и дронов. Это привело к тому, что Абу-Даби занял самую жесткую позицию по отношению к Тегерану.

Однако страна решила последовать примеру Катара и Саудовской Аравии и встать на путь дипломатии, отмечает Bloomberg. Как пишет издание, все три государства понимают необходимость сосуществования с Исламской Республикой, несмотря на понесенные потери в сфере экономики и энергетики.

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