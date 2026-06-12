В Японии разработали революционную систему искусственного фотосинтеза 12.06.2026, 0:59

Энергия без батареек.

Исследователи из Научно-исследовательского центра искусственного фотосинтеза при Столичном университете Осаки в сотрудничестве с компанией Iida Group Holdings Co., Ltd. создали принципиально новую систему искусственного фотосинтеза, передает New Voice.

Устройство способно стабильно производить экологически чистое топливо без использования дорогостоящих внешних аккумуляторов и сложного управляющего оборудования. Успех удалось достичь благодаря интеграции саморегулирующегося химического компонента непосредственно в электролизер. Результаты этой передовой разработки были опубликованы в научном журнале EES Solar.

Подобно естественному процессу в растениях, искусственный фотосинтез использует солнечный свет для преобразования воды и углекислого газа в соединения, богатые энергией. Одним из наиболее перспективных продуктов такой реакции является муравьиная кислота, которая служит эффективным жидким топливом и удобным способом длительного хранения энергии. Главной проблемой предыдущих систем была нестабильность работы из-за постоянного изменения интенсивности солнечного света в течение дня. Для оптимизации мощности ранее приходилось применять громоздкие электронные системы отслеживания с батареями, что существенно удорожало технологию.

Японские инженеры под руководством доцента Ясуо Мацубары и профессора Ютаки Амао полностью переосмыслили конструкцию, использовав специальный встроенный твердый электролит. Вместо внешней электроники устройство регулирует свои электрические характеристики за счет собственных тепловых свойств и импеданса. Когда солнечное излучение усиливается, электролизер естественным образом нагревается, что автоматически снижает его электрическое сопротивление. Это позволяет току протекать более свободно, поддерживая максимальную производительность системы в автоматическом режиме.

Реальные испытания на открытом воздухе подтвердили, что аппарат стабильно синтезирует муравьиную кислоту даже в условиях высокой облачности. Ранее разработчики уже демонстрировали работоспособность концепта на всемирной выставке Osaka Kansai Expo, где устройство успешно произвело достаточно топлива для питания миниатюрной диорамы в павильоне. Авторы убеждены, что высокая автономность, простота и низкая себестоимость новой технологии позволят в будущем масштабировать ее до уровня бытовых приборов, способных обеспечивать чистым топливом и электроэнергией обычные частные дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com