В Японии разработали революционную систему искусственного фотосинтеза
- 12.06.2026, 0:59
Энергия без батареек.
Исследователи из Научно-исследовательского центра искусственного фотосинтеза при Столичном университете Осаки в сотрудничестве с компанией Iida Group Holdings Co., Ltd. создали принципиально новую систему искусственного фотосинтеза, передает New Voice.
Устройство способно стабильно производить экологически чистое топливо без использования дорогостоящих внешних аккумуляторов и сложного управляющего оборудования. Успех удалось достичь благодаря интеграции саморегулирующегося химического компонента непосредственно в электролизер. Результаты этой передовой разработки были опубликованы в научном журнале EES Solar.
Подобно естественному процессу в растениях, искусственный фотосинтез использует солнечный свет для преобразования воды и углекислого газа в соединения, богатые энергией. Одним из наиболее перспективных продуктов такой реакции является муравьиная кислота, которая служит эффективным жидким топливом и удобным способом длительного хранения энергии. Главной проблемой предыдущих систем была нестабильность работы из-за постоянного изменения интенсивности солнечного света в течение дня. Для оптимизации мощности ранее приходилось применять громоздкие электронные системы отслеживания с батареями, что существенно удорожало технологию.
Японские инженеры под руководством доцента Ясуо Мацубары и профессора Ютаки Амао полностью переосмыслили конструкцию, использовав специальный встроенный твердый электролит. Вместо внешней электроники устройство регулирует свои электрические характеристики за счет собственных тепловых свойств и импеданса. Когда солнечное излучение усиливается, электролизер естественным образом нагревается, что автоматически снижает его электрическое сопротивление. Это позволяет току протекать более свободно, поддерживая максимальную производительность системы в автоматическом режиме.
Реальные испытания на открытом воздухе подтвердили, что аппарат стабильно синтезирует муравьиную кислоту даже в условиях высокой облачности. Ранее разработчики уже демонстрировали работоспособность концепта на всемирной выставке Osaka Kansai Expo, где устройство успешно произвело достаточно топлива для питания миниатюрной диорамы в павильоне. Авторы убеждены, что высокая автономность, простота и низкая себестоимость новой технологии позволят в будущем масштабировать ее до уровня бытовых приборов, способных обеспечивать чистым топливом и электроэнергией обычные частные дома.