Нефтедобыча в России упала шестой месяц подряд 12.06.2026, 5:34

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Украинские дроны в этом процессе играют важную роль.

Добыча нефти в России сокращается уже полгода, и идущие по нарастающей удары украинских дронов играют в этом процессе важную роль, выводя из строя в том числе мощности по хранению и транспортировке нефти. Их нехватка, а также недостаток инвестиций приводят к сокращению объемов извлекаемого сырья. Именно с них бюджет получает основные платежи от нефтедобывающего сектора.

Последнего пика среднесуточная добыча достигла в ноябре (9,38 млн баррелей), после чего ежемесячно сокращалась, следует из данных ОПЕК. Согласно последнему месячному отчету организации, с тех пор производство в России уменьшилось примерно на 370 000 баррелей до 9,009 млн баррелей. Это на 690 000 баррелей меньше квоты, выделенной стране в рамках ОПЕК+, отмечает Bloomberg.

В мае Украина значительно активизировала атаки на нефтяную инфраструктуру России: было зафиксировано не менее 31 удара по нефтеперерабатывающим заводам, морским экспортным терминалам, трубопроводам. Это самый высокий месячный показатель с начала войны, по данным Bloomberg.

Поскольку удары в прошлом месяце в основном наносились по предприятиям, занимающимся производством топлива, объемы переработки рухнули до уровня 2009 года. А в июне этот показатель упал еще сильнее, обвалившись за период с начала месяца до минимума за два десятилетия, по данным Energy Aspects.

Дефицит бензина, спровоцировавший топливный кризис в ряде регионов, позволил перенаправить повышенные объемы сырой нефти на экспорт, тем более что поврежденные в первые два месяца весны порты на Балтийском и Черном морях удалось восстановить. За четыре недели по 31 мая среднесуточный вывоз сырья составил 3,64 млн баррелей – против 3,17 млн за четыре недели по 17 апреля, когда ВСУ особенно активно бомбили порты и экспортные терминалы.

Это позволит компаниям и посредникам, у которых оседают значительные суммы от экспорта, увеличить доходы. Однако федеральный бюджет, из которого финансируется война, пополняется прежде всего за счет налога на добычу полезных ископаемых. Поэтому ее сокращение ударит по доходам правительства.

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