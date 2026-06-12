Послы Франции, Британии и ФРГ встретились с замглавы МИД РФ 12.06.2026, 2:33

Фото: resonance.ua

Встреча прошла в Москве.

Послы Франции, Великобритании и Германии в Москве в четверг, 11 июня, встретились с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Дипломаты стран «европейской тройки» (E3) осудили недавнюю эскалацию со стороны России в войне против Украины и подтвердили поддержку переговоров между Киевом и Москвой при участии США и Европы.

Послы также воспользовались встречей, чтобы выразить свою обеспокоенность и осудить усиление информационных манипулятивных кампаний РФ «в контексте ее агрессии против Украины», говорится в совместном заявлении глав дипломатических миссий трех стран, распространенном посольством Великобритании в Москве.

Встреча состоялась по инициативе послов - Найджела Кейси (Великобритания), Николя де Ривьера (Франция) и Александера Ламбсдорффа (Alexander Lambsdorff) (Германия).

Как отмечает агентство Reuters, подобные встречи между западными дипломатами и высокопоставленными российскими чиновниками стали крайне редкими после вооруженного вторжения России в Украину.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, сообщило, что замминистра Галузин изложил европейским послам «объективные оценки деструктивной политики руководства их стран» в отношении войны против Украины - политики, которая, по утверждению российской стороны, «направлена на максимальное стимулирование» Украины к «продолжению войны» за счет и при непосредственной помощи со стороны западной «коалиции желающих».

Кроме того, российская сторона сообщила, что Галузин изложил дипломатам «принципиальные подходы» Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта «на базе устранения его первопричин».

Формулировка «первопричины конфликта» в России используется для того, чтобы оправдать вооруженную агрессию против Украины. Основная из таких «первопричин» в понимании РФ - это движение Украины к обретению членства в Североатлантическом альянсе. Россия настаивает на том, что НАТО не должна расширяться на восток, объясняя это требование своими «стратегическими интересами».

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