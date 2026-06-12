Сенат США одобрил выделение $750 млн долларов для Украины и новое название Пентагона 12.06.2026, 3:01

Проект также запрещает признавать суверенитет РФ над украинскими территориями.

После того как в Палате представителей открылся путь к рассмотрению нового пакета помощи Украине на 9 миллиардов долларов, вопрос о поддержке Киева продвинулся и в Сенате Соединенных Штатов. Комитет Сената по вооруженным силам поддержал продление помощи Украине в сфере безопасности и увеличение разрешенного финансирования до 750 млн долларов в рамках нового оборонного законопроекта. Документ также предусматривает поддержку разведданными для Киева и изменение названия Министерства обороны США на «Министерство войны». Об этом сообщило агентство Reuters.

Голосование за продление американской помощи Украине в сфере безопасности и увеличение финансирования стало очередным шагом Конгресса, демонстрирующим несогласие с постепенным сокращением поддержки Киева со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Сенатская версия Закона о национальной обороне, известного как NDAA, также предусматривает переименование Министерства обороны США в «Министерство войны». Комиссия с республиканским большинством сообщила, что завершила подготовку своей версии NDAA – ежегодного законопроекта, определяющего политику Пентагона. В документ включили 750 млн долларов для Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой американские компании получают средства за производство оружия для украинской армии.

Масштабный сенатский законопроект предусматривает в общей сложности 1,15 трлн долларов на оборону. Он определяет широкий спектр вопросов — от количества кораблей, самолетов и ракетных систем, которые должны быть закуплены, до повышения зарплат военным и реагирования на геополитические угрозы.

Обнародованный в четверг текст также запрещает использовать средства, предусмотренные NDAA, для любой деятельности, признающей суверенитет России над международно признанной территорией Украины. Кроме того, документ обязывает министерство оказывать Украине разведывательную поддержку для ведения военных операций по защите или возвращению этих территорий.

Сенатский комитет США обнародовал свой законопроект через неделю после того, как Палата представителей приняла закон о предоставлении помощи Украине и введении новых санкций против России.

Отдельный блок сенатского законопроекта касается закупки боеприпасов и вооружений. Комитет предусмотрел многолетние полномочия на закупку нескольких типов боеприпасов и военной техники, в частности истребителей F-15EX производства Boeing и F-35 производства Lockheed Martin.

В то же время оборонный законопроект этого года еще должен пройти несколько этапов, прежде чем станет законом. После одобрения документов профильными комитетами Палаты представителей и Сената их должны отдельно поддержать полные составы обеих палат Конгресса США. После этого члены двух комитетов должны согласовать компромиссную версию законопроекта.

Согласованный текст снова должен пройти голосование в Палате представителей и Сенате. Только после этого его передадут в Белый дом, где Дональд Трамп сможет подписать документ или наложить на него вето.

Версия NDAA, подготовленная комитетом Палаты представителей, также поддерживает желание Трампа переименовать Министерство обороны в «Министерство войны». Демократы выступают против этой инициативы.

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