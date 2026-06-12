Зеленский утвердил новую Концепцию борьбы с терроризмом 12.06.2026, 1:04

Владимир Зеленский

Акцент на дронах, ракетах и кибератаках.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую Концепцию борьбы с терроризмом в Украине, которая заменит документ, принятый еще в 2019 году. Соответствующий указ опубликованный на сайте президента Украины.

Новая концепция существенно отличается от предыдущей и учитывает опыт полномасштабной войны России против Украины.

Если в документе 2019 года основное внимание уделялось гибридной агрессии РФ, деятельности так называемых «ДНР» и «ЛНР», незаконному обороту оружия и рискам диверсий, то новая редакция прямо называет террористическую деятельность вооруженных формирований Российской Федерации главной террористической угрозой.

В документе впервые подробно описаны угрозы, связанные с массированными ракетными ударами, беспилотниками, кибератаками и информационными операциями. Отдельно упоминается вербовка Россией людей, в частности детей, для осуществления террористической деятельности на территории Украины.

«Террористическая угроза национальным интересам Украины проявляется в различных формах, но наибольшую угрозу представляет террористическая деятельность вооруженных формирований Российской Федерации», – говорится в документе.

Среди новых приоритетов также защита объектов критической инфраструктуры и цепочек поставок от ракетных атак и атак с применением беспилотников, усиление киберзащиты, противодействие террористическому контенту в интернете и повышение уровня антитеррористической подготовки населения.

Еще одним отличием стало сближение украинской антитеррористической политики со стандартами Европейского союза и НАТО. Концепция предусматривает адаптацию законодательства к праву ЕС, углубление сотрудничества с европейскими и евроатлантическими структурами, а также проведение совместных антитеррористических мероприятий с партнерами.

Координацию реализации новой концепции, как и прежде, будет осуществлять Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины.

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