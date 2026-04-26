Пентагон повторил украинскую операцию «Паутина» 26.04.2026, 13:58

Фото: СБУ

На учениях во Флориде.

Военные США на учениях во Флориде воссоздали сценарий украинской операции «Паутина», после чего решили пересмотреть свой подход к защите от дронов.

Американские спецподразделения отработали атаку БПЛА, максимально похожую на легендарную украинскую операцию «Паутина».

Сценарий был построен так, чтобы повторить реальные методы, которые Украина использует в войне против РФ. Об этом сообщило издание Defence one.

В качестве атакующей стороны выступили бойцы 10-й группы спецназа США. Они применяли разные типы дронов — от простых коммерческих до более сложных моделей, устойчивых к РЭБ.

Учения имитировали массовую и скоординированную атаку, похожую на реальные боевые действия. Это позволило проверить, как американская система защиты реагирует на сложные и комбинированные угрозы.

Военные, отвечающие за оборону, тестировали разные способы обнаружения и уничтожения БПЛА. Однако учения показали, что привычные методы уже не всегда эффективны.

Руководитель межведомственной группы по борьбе с беспилотниками бригадный генерал Мэтт Росс подчеркнул, что учения полностью построены на опыте Украины в отражении российской агрессии.

Главный вывод — разрозненные системы обнаружения и защиты больше не работают эффективно. Теперь Пентагон стремится объединить данные с разных радаров и систем в единую сеть, чтобы быстрее отслеживать угрозы и реагировать на них.

Также стало ясно, что США необходимо развивать дешевые средства перехвата малых дронов. Использование дорогих ракет против небольших БПЛА признано неэффективным.

Кроме того, военные начали внедрение единой системы управления воздушной обстановкой, похожей на украинскую «Дельту». Она, как считается, позволит быстрее передавать информацию между базами и различными подразделениями.

Операция «Паутина» была проведена Украиной в июне 2024 года. Беспилотники, запущенные с грузовиков, массово атаковали аэродромы стратегической авиации РФ: «Белая» (Иркутская область), «Оленья» (Мурманская область), «Дягилево» (Рязанская область), «Иваново» (Ивановская область).

По данным СБУ и украинских источников, в результате были поражены десятки самолетов стратегической авиации, включая Ту-95, Ту-22М3 и А-50.

