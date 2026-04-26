26 апреля 2026, воскресенье, 19:10
Стрельба в США: нападавший назвал свой мотив

  • 26.04.2026, 15:11
Стрельба в США: нападавший назвал свой мотив

В общей сложности было произведено от пяти до восьми выстрелов.

Мужчина, устроивший стрельбу на торжественном ужине с участием Дональда Трампа, планировал убить именно представителей президентской администрации. Об этом пишет (CBS https://www.cbsnews.com/news/white-house-correspondents-dinner-shooting-suspect-cole-allen/) News со ссылкой на два осведомленных источника в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, во время инцидента в общей сложности было произведено от пяти до восьми выстрелов. Сам стрелок не был ранен, но его доставили в больницу для обследования.

«Официальные лица не обнародовали информацию о возможных мотивах подозреваемого, но два источника сообщили, что после ареста он заявил правоохранительным органам, что хочет застрелить чиновников администрации Трампа», – пишет CBS News.

Кого конкретно из президентской команды хотел убить нападавший, не уточняется.

