Стрельба в США: нападавший назвал свой мотив

Стрельба в США: нападавший назвал свой мотив4
- 26.04.2026, 15:11
- 5,768
В общей сложности было произведено от пяти до восьми выстрелов.
Мужчина, устроивший стрельбу на торжественном ужине с участием Дональда Трампа, планировал убить именно представителей президентской администрации. Об этом пишет (CBS https://www.cbsnews.com/news/white-house-correspondents-dinner-shooting-suspect-cole-allen/) News со ссылкой на два осведомленных источника в правоохранительных органах.
По словам собеседников издания, во время инцидента в общей сложности было произведено от пяти до восьми выстрелов. Сам стрелок не был ранен, но его доставили в больницу для обследования.
«Официальные лица не обнародовали информацию о возможных мотивах подозреваемого, но два источника сообщили, что после ареста он заявил правоохранительным органам, что хочет застрелить чиновников администрации Трампа», – пишет CBS News.
Кого конкретно из президентской команды хотел убить нападавший, не уточняется.