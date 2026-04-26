Стрельба в США: нападавший назвал свой мотив 4 26.04.2026, 15:11

5,768

В общей сложности было произведено от пяти до восьми выстрелов.

Мужчина, устроивший стрельбу на торжественном ужине с участием Дональда Трампа, планировал убить именно представителей президентской администрации. Об этом пишет (CBS https://www.cbsnews.com/news/white-house-correspondents-dinner-shooting-suspect-cole-allen/) News со ссылкой на два осведомленных источника в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, во время инцидента в общей сложности было произведено от пяти до восьми выстрелов. Сам стрелок не был ранен, но его доставили в больницу для обследования.

«Официальные лица не обнародовали информацию о возможных мотивах подозреваемого, но два источника сообщили, что после ареста он заявил правоохранительным органам, что хочет застрелить чиновников администрации Трампа», – пишет CBS News.

Кого конкретно из президентской команды хотел убить нападавший, не уточняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com