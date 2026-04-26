В Минске передумали тянуть метро в Зеленый Луг 11 26.04.2026, 17:02

Линию метро доведут до площади Бангалор. Продолжать ее в направлении Зеленого Луга не планируют.

Об изменениях в планах строительства четвертой линии метрополитена рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, сообщают «Минск-Новости».

«Линию метро мы доведем до площади Бангалор, а дальше планируем двигаться вдоль ул. Орловской и пр. Пушкина в сторону станции метро «Пушкинская», где будет пересечение со второй линией метро. Планов по продолжению метро в направлении Зеленого Луга в ближайшей перспективе у нас нет», — заявил Виктор Гутько.

По его словам, в связи с изменением маршрута пролегания линии метро, дома по ул. М. Богдановича, которые, согласно градостроительной документации, подлежат сносу, теперь убирать не будут.

Вместе с тем под сносом окажется частная застройка вдоль ул. Орловской, которая попадает в границы производства работ по строительству метро, уточнил чиновник.

Изначальный план всех веток метро представлен на фото:

