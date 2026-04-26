Стив Джобс дал Тиму Куку ключевой совет по управлению Apple 2 26.04.2026, 17:16

Теперь Кук передал его следующему генеральному директору.

При смене руководства в Apple снова всплыло ключевое правило, которое еще Стив Джобс передал Тиму Куку в момент его назначения на пост CEO в 2011 году. Формулировка была предельно простой — не пытаться представить, что сделал бы Джобс, а просто «делай правильные вещи», пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Джобс предупреждал, что попытки копировать решения основателя могут парализовать компанию. В качестве примера он приводил историю Disney, где после смерти Уолта Диснея руководство слишком долго пыталось угадывать его намерения вместо принятия собственных решений.

Теперь Apple переживает новый этап смены власти. Компания объявила, что Тим Кук покидает пост CEO, а его преемником станет глава инженерного направления Джон Тернус.

Сам Кук в интервью ранее подтвердил, что этот принцип остается для него основой управления. Он подчеркнул, что попытки «думать как кто-то другой» ведут к потере ясности и неверным решениям. Вместо этого он советует сохранять собственное мнение и ориентироваться на ценности компании.

По словам Кука, ключевой ориентир для лидера — это «северная звезда» ценностей. Даже если компания отклоняется от курса, она в итоге возвращается к правильному направлению, если ценности остаются неизменными.

За время руководства Кука рыночная стоимость Apple выросла с примерно 350 млрд долларов до 4 трлн долларов. Компания также расширила линейку продуктов и развила сервисное направление, включая Apple Music, Apple Pay и Apple TV+.

Теперь этот управленческий подход передается дальше — новому поколению руководителей Apple, где главным принципом остается не копирование прошлого, а принятие собственных решений на основе ценностей компании.

