Почему рухнул один из крупнейших банков Беларуси 1 26.04.2026, 18:46

История краха «Дельта Банка».

Когда-то Дельта Банк был для белорусов источником получения быстрых кредитов на телефоны, мебель и прочие потребительские товары. Но в 2014-м все стало быстро меняться, а в 2015-м организацию официально признали банкротом, пишет Myfin.by.

Ожидалось, что ликвидация завершится во второй половине 2016 года, но она растянулась до декабря 2024-го. Давайте вспомним эту историю провала.

С чего все началось и как работало

В 2007 году украинский предприниматель Николай Лагун купил небольшой белорусский Атом-Банк, открыл на его основе Дельта Банк и запустил бизнес по уже отработанной модели: кредиты прямо в магазинах, быстрое решение по заявке, никаких долгих проверок.

Скорость – за счет автоматизированных систем оценки заемщика. Теперь это обычная практика, а тогда нормой были справки о зарплате, звонки на работу, соседям и несколько дней на решение, давать или не давать кредит на смартфон.

Надо сказать, что Дельта Банк тоже задавал массу вопросов, спрашивал телефоны друзей и коллег. Но (проверено практикой) обычно никто никому не звонил, а кредиты одобряли в течение получаса.

К 2014 году Дельта Банк представлялся лидером потребительского кредитования Беларуси, в первую очередь из-за множества пунктов, которые выдавали массу мелких ссуд на потребительские товары. По нынешним меркам кредиты не были дешевыми – порядка 40% годовых. Но вспомните про инфляцию тех лет.

На чем банк зарабатывал?

Быстрые кредиты, по общему правилу, инструмент выгодный, но рискованный, в первую очередь из-за высокого процента неплатежей.

Отечественный Дельта Банк принимал – под довольно высокие проценты – деньги населения во вклады.

В какой-то период банк весьма настойчиво предлагал продавцам, товары которых кредитовал, переход на полное обслуживание: чтоб средства за купленный в кредит товар переводились на счет продавца в Дельта Банке, чтобы платежи, включая новые закупки, зарплату и все прочее, шли со счетов в Дельта Банке.

Все это формировало активы отечественного Дельта Банка. Кроме того – он вырос не на пустом месте. За ним стояла украинская «Дельта», бывшая тогда четвертым банком своей страны с 4 млн клиентов. В 2014 году личное состояние Лагуна Forbes оценивал в $133 млн.

Почему банк рухнул?

Первая распространенная версия – украинский финансовый кризис подкосил материнскую структуру, белорусская «дочка» последовала за ней. Однако Следственный комитет Беларуси добавляет существенные детали.

По данным СК, топ-менеджеры банка с 2012 по 2014 год через механизмы фидуциарного кредитования в европейских банках выдали кредиты офшорной компании на сумму свыше $12 млн. Потом «глубину дыры в капитале» оценивали в $40 млн. На момент признания банкротом собственный капитал Дельта Банка составлял минус 555 млрд неденоминированных белорусских рублей.

18 марта 2015 года Нацбанк отозвал лицензию Дельта Банка. 18 мая Верховный Суд возбудил дело о банкротстве. В августе банк официально признали банкротом.

Что было дальше?

На момент закрытия у Дельта Банка было множество активных заемщиков. Но погасить их платежами все долги банка не получалось.

Хуже того – многие заемщики перестали платить по кредитам, писали жалобы, утверждали, что «их ввели в заблуждение при оформлении кредита». Все это сильно затягивало процесс, жалобы требовали проверки, отказники рассчитывались только по принуждению.

Параллельно выяснилось, что у Лагуна в Беларуси были и другие активы, фирмы, магазины, фонды. Все через цепочки кипрских офшоров. Надо было найти и доказать право на взыскание этого имущества.

Десять лет вместо одного года и другие последствия

Ликвидацию планировали завершить за год. Растянулась она почти на десять.

Ежегодные продления сроков, десятки исков в судах на миллионы долларов, международный арбитраж – в 2018 году нидерландская Delta Belarus Holdings BV потребовала от Беларуси $82,2 млн компенсации за отзыв лицензии. В 2022 году дело прекратили.

30 сентября 2024 года Верховный Суд вынес определение о завершении ликвидации. 30 декабря того же года Нацбанк исключил Дельта Банк из реестра.

В 2024 году Николая Лагуна объявили в международный розыск. Завершение белорусской истории он не комментировал.

Кто пострадал больше всех?

Не беремся сравнивать все множество индивидуальных историй. Но об этом мало вспоминают, точно пострадали розничные продавцы, оформлявшие кредиты через Дельта Банк. В конце 2014-го им перестали приходить деньги за проданный товар. Некоторые продолжали работать с банком, ожидая, что все наладится. Все было как раз в сезон повышенного спроса и распродаж.

В результате продавцы отдали товары покупателям, но не получили от банка плату за проданное, а значит – не имели денег на закупку новых партий, на текущие расходы: аренду, зарплату и прочее. По отзывам, деньги, с изрядной задержкой, потом приходили. Но пропущенные периоды приходилось выживать за счет чего-то другого, и выжили не все.

Кто оказался защищен?

Всё возвращали частным лицам. Порядка 24 тысяч вкладчиков Дельта Банка получили более $100 млн (в разных валютах). Потому что вклады прямо и в полном объеме защищены законодательством; потому что в Беларуси действует «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц». Правда, и в этом случае возвращают только вложенную сумму, без ожидаемых процентов и без учета инфляции.

