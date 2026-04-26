26 апреля 2026, воскресенье, 20:01
В Бресте на видео сняли мощный шквал ветра

  26.04.2026, 19:22
  • 1,386
Таймлапс показал, как стихия накрыла город.

В Беларуси в это воскресенье сильный ветер, в соцсетях обсуждают погоду и делятся фото и видео.

Один из самых впечатляющих роликов, снятых 26 апреля, – таймлапс шквалистого ветра, обрушившегося на Брест. Тревожно-синее, почти свинцовое небо, быстро летящие густые облака... И вот в кадре уже бушует настоящая метель.

Накануне синоптики предупредили, что 26 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, по стране объявлен оранжевый уровень опасности.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук