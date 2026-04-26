В Бресте на видео сняли мощный шквал ветра
- 26.04.2026, 19:22
Таймлапс показал, как стихия накрыла город.
В Беларуси в это воскресенье сильный ветер, в соцсетях обсуждают погоду и делятся фото и видео.
Один из самых впечатляющих роликов, снятых 26 апреля, – таймлапс шквалистого ветра, обрушившегося на Брест. Тревожно-синее, почти свинцовое небо, быстро летящие густые облака... И вот в кадре уже бушует настоящая метель.
Накануне синоптики предупредили, что 26 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, по стране объявлен оранжевый уровень опасности.