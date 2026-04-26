Сторонники Аббаса победили на муниципальных выборах в Газе 26.04.2026, 20:40

Голосование состоялось впервые за два десятилетия.

В городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа прошли первые за 20 лет муниципальные выборы. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил телеканал Al Jazeera. Голосование также проводилось на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, сообщает DW.

Кандидаты большинства избирательных списков близки к Движению за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) Махмуда Аббаса или были независимыми.

В Дейр-эль-Балахе сторонники ФАТХ завоевали шесть из 15 мест, уточнило агентство Reuters. Список, который приписывают палестинскому радикальному исламистскому движению ХАМАС, принес только два мандата. Остальные места достались двум независимым группам, уточнило Reuters.

На Западном берегу, который контролирует ФАТХ, ХАМАС бойкотировало выборы — сторонники Аббаса победили почти везде, зачастую без конкурентов.

Явка в секторе Газа была низкой

На Западном берегу, где для голосования были зарегистрированы 1,5 млн человек, явка избирателей составила 53,44%, сообщила Центральная избирательная комиссия Палестинской национальной администрации (ПНА) в Рамалле. Ее показатели оказались лишь незначительно ниже, чем на выборах в марте 2022 года, передало агентство AFP.

При этом в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа проголосовали лишь 22,7% от 70 000 зарегистрированных избирателей.

«Мы очень рады возможности реализовать демократию, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — заявил глава ПНА Махмуд Аббас.

ООН считает выборы «заслуживающими доверия»

В целом выборы в Газе считались символическими, поскольку проводились только в Дейр-эль-Балахе — одном из пяти районов сектора. В то же время Рамиз Алакбаров — координатор ООН по гуманитарным вопросам на оккупированных палестинских территориях — высоко оценил работу ЦИК, которая организовала «заслуживающий доверия процесс». «Выборы в субботу представляют собой важную возможность для палестинцев реализовать свои демократические права в исключительно сложный период», — отметил Алакбаров до открытия избирательных участков.

В ЦИК указали, что голосование «отражает волю палестинского народа остаться на своей земле и развивать свою страну». «Главная идея заключается в политическом объединении Западного берега и Газы в единую систему», — заявил Фарид Таамалла, пресс-секретарь ЦИК.

