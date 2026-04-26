Стрелок, ворвавшийся на ужин с Трампом, отправил манифест перед атакой 7 26.04.2026, 21:25

В нем он описал цели и мотивы нападения.

Мужчина, который начал стрельбу на торжественном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton, где присутствовал и Дональд Трамп, за 10 минут до нападения отправил членам семьи Трампа свой манифест. Его текст опубликовало издание The New York Post.

Подозреваемого зовут Коул Томас Аллен. Это 31‑летний учитель и разработчик игр из Калифорнии, ранее он не попадал в поле зрения полиции. В манифесте он назвал себя «дружелюбным федеральным ассасином» и объяснил свои мотивы.

«Я гражданин Соединенных Штатов Америки. То, что делают мои представители, отражается на мне. И я больше не хочу позволять педофилу, насильнику и предателю покрывать мои руки его преступлениями. (Ну, если быть совсем честным, я перестал хотеть этого давно, но это первая реальная возможность, которая у меня появилась, чтобы что-то с этим сделать)», — написано в манифесте.

Далее мужчина описал «правила ведения боя». Там отмечается, что его целями являются чиновники администрации Трампа: «приоритет от высших по рангу до низших». Гостей и сотрудников отеля он не собирался трогать. Но, пишет, что если бы это было необходимо, чтобы добраться до целей, то пострадали бы и другие люди — «на том основании, что большинство людей решили посетить речь педофила, насильника и предателя, и, таким образом, являются соучастниками».

Стрелок написал и про недостаточно строгий контроль на приеме.

«Какого черта делает секретная служба? (…) Ну вот, я ожидал камер видеонаблюдения на каждом шагу, прослушивания в номерах отеля, вооруженных агентов через каждые 10 футов, металлоискателей на каждом углу. То, что я получил (кто знает, может они меня разыгрывают!) — это ничего. Никакой чертовой безопасности. Ни во время транспортировки. Ни в отеле. Ни на самом мероприятии.

Вот единственная вещь, которую я сразу заметил, когда входил в отель, — это чувство бахвальства. Я захожу с множеством единиц оружия, и ни один человек там даже не допускает мысли, что я могу быть угрозой».

Нападавшего задержали на месте.

Власти подтвердили, что Аллен купил два пистолета и дробовик и хранил их в доме своих родителей. Он регулярно тренировался на стрельбище.

Секретная служба опросила сестру Аллена, которая живет в Роквиле, штат Мэриленд, и узнала, что он часто выражал радикальные политические взгляды и говорил о том, чтобы сделать «что-то», чтобы исправить проблемы мира.

Брат Аллена сообщил в полицейское управление о манифесте.

