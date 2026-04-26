Z-каналы: «Африканский корпус» Минобороны России уходит из Кидаля

Z-каналы: «Африканский корпус» Минобороны России уходит из Кидаля1
- 26.04.2026, 21:49
Россия теряет позиции в Мали.
Z-каналы начали распространять информацию об эвакуации из Кидаля частей «Африканского корпуса» Минобороны России. Ранее пророссийские силы отрицали утверждения о захвате повстанцами Кидаля в Мали.
Параллельно Telegram-каналы, связанные с «Африканским корпусом» и ЧВК Вагнера опубликовали видео колонны российской техники, которая двигается под радостные возгласы боевиков. Утверждается, что происходит «эвакуация раненых и тяжелой техники АК из южной базы Кидаля».
Позже Telegram-канал, связанный с ЧВК Вагнера, написал, что вооруженные силы Мали и «Африканский корпус» покинули Кидаль, а также забрали тела убитых россиян.