закрыть
26 апреля 2026, воскресенье, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

2
  • 26.04.2026, 16:28
  • 3,616
В Беларусь идет долгожданное потепление

Температура постепенно начнет расти.

В Беларуси конец апреля – начало мая выдастся непростым в плане погоды. По ночам ожидаются заморозки, а днем будет сыро и ветрено. Настоящего тепла в начале мая ожидать еще рано. Прогнозом на предстоящую неделю поделился синоптик Дмитрий Рябов.

По его словам, в начале недели в страну продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы. В понедельник, 27 апреля, в большинстве районов пройдут дожди, а на востоке возможен мокрый снег. Ветер ожидается северный и северо-западный, порывистый, местами порывы будут достигать до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит -3°C…+3°C. Днем столбики термометров поднимутся от +4°C на востоке до +11°C на юго-западе.

Во вторник, 28 апреля, ветреная погода сохранится. На большей части территории прогноз обещает дожди, а ночью и утром не исключен даже снег. В ночные и утренние часы будет -3°C…+3°C, в дневные – +4°C на северо-востоке до +10°C на западе.

В среду, 29 апреля, осадки по‑прежнему вероятны. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ожидается северо-западный, умеренный, временами порывистый. Ночью температура составит -1°C…+3°C. Днем – от +4°C на севере до +10°C на юге.

В четверг, 30 апреля, по предварительным данным, погода начнет потихоньку улучшаться. Ветер сменится на западный и юго-западный, станет уже не таким сильным. Местами пройдут лишь небольшие кратковременные дожди. Ночью температура составит -2°C…+3°C, днем – от +6°C в северных районах до +12°C в южных.

В пятницу, 1 мая, в большинство районов пройдут небольшие кратковременные осадки. Будет переменная облачность. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью и утром местами возможен непродолжительный туман. Ночью термометры покажут -1°C…+5°C, днем – от +7°C в Витебской области до +12°C в Гомельской и Брестской.

В субботу, 2 мая, будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается -1°C…+6°C, днем – от +9°C на северо-востоке до +13°C на юге страны.

В воскресенье, 3 мая, сохранятся локальные и короткие дожди. Ночью и утром местами будет сгущаться туман, видимость может ухудшаться до полукилометра. Ветер останется юго-западным, умеренным. Ночью температура воздуха составит от 0° до +6°C, днем – от +7°C на северо-западе до +13°C на юго-востоке.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

