26 апреля 2026, воскресенье, 19:11
В России уничтожили крупную партию сала из Беларуси

  26.04.2026, 16:52
В России уничтожили крупную партию сала из Беларуси

Что стало причиной решения?

Россельхознадзор в марте задержал белорусский грузовик, который вез в Москву 20,4 тонны замороженного свиного жира, произведенного в Минской области Столбцовским мясоконсервным комбинатом. Накануне стало известно, что весь продукт уничтожили. Вот почему.

«Первичный документарный контроль выявил у перевозчика поддельный ветеринарный сертификат с фальсифицированными отметками о якобы проведенном специалистами Россельхознадзора ветеринарном контроле. При непосредственном досмотре груза установлено, что на погрузочных паллетах отсутствуют оттиски клейм, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы жира белорусской ветеринарной службой.

В ходе дальнейшего расследования 3 апреля 2026 года был получен официальный ответ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь, который не подтвердил заявленные в сопроводительных документах происхождение и безопасность продукции», — говорится в объяснении на сайте Россельхознадзора.

21 апреля 2026 года партия была утилизирована. Перевозчика привлекли к административной ответственности по российскому законодательству.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук