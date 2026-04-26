В России уничтожили крупную партию сала из Беларуси 3 26.04.2026, 16:52

Что стало причиной решения?

Россельхознадзор в марте задержал белорусский грузовик, который вез в Москву 20,4 тонны замороженного свиного жира, произведенного в Минской области Столбцовским мясоконсервным комбинатом. Накануне стало известно, что весь продукт уничтожили. Вот почему.

«Первичный документарный контроль выявил у перевозчика поддельный ветеринарный сертификат с фальсифицированными отметками о якобы проведенном специалистами Россельхознадзора ветеринарном контроле. При непосредственном досмотре груза установлено, что на погрузочных паллетах отсутствуют оттиски клейм, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы жира белорусской ветеринарной службой.

В ходе дальнейшего расследования 3 апреля 2026 года был получен официальный ответ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь, который не подтвердил заявленные в сопроводительных документах происхождение и безопасность продукции», — говорится в объяснении на сайте Россельхознадзора.

21 апреля 2026 года партия была утилизирована. Перевозчика привлекли к административной ответственности по российскому законодательству.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com