В России уничтожили крупную партию сала из Беларуси

В России уничтожили крупную партию сала из Беларуси3
- 26.04.2026, 16:52
- 4,048
Что стало причиной решения?
Россельхознадзор в марте задержал белорусский грузовик, который вез в Москву 20,4 тонны замороженного свиного жира, произведенного в Минской области Столбцовским мясоконсервным комбинатом. Накануне стало известно, что весь продукт уничтожили. Вот почему.
«Первичный документарный контроль выявил у перевозчика поддельный ветеринарный сертификат с фальсифицированными отметками о якобы проведенном специалистами Россельхознадзора ветеринарном контроле. При непосредственном досмотре груза установлено, что на погрузочных паллетах отсутствуют оттиски клейм, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы жира белорусской ветеринарной службой.
В ходе дальнейшего расследования 3 апреля 2026 года был получен официальный ответ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь, который не подтвердил заявленные в сопроводительных документах происхождение и безопасность продукции», — говорится в объяснении на сайте Россельхознадзора.
21 апреля 2026 года партия была утилизирована. Перевозчика привлекли к административной ответственности по российскому законодательству.