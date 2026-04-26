26 апреля 2026, воскресенье, 19:12
  • 26.04.2026, 17:49
Благотворительный стрим в Польше собрал более $45 миллионов для онкобольных детей

Сбор средств продолжается в прямом эфире.

Акция в поддержку детей, подопечных фонда Cancer Fighters, проходит с участием множества известных людей и продолжается в прямом эфире на YouTube, стремительно побивая рекорды по пожертвованиям, пишет Polskie Radio.

Во время онлайн-сбора средств, организованного инфлюенсером Łatwogang, на момент написания статьи уже собрано более 170 миллионов злотых (45 млн долларов США).

Инфлюенсер Łatwogang призвал продолжать поддержку: «Прекрасное дело, невероятная сумма, но это не повод, чтобы постепенно замедляться, а наоборот — ускоряться. Это доказательство того, что мы умеем, что можем, что можем ещё лучше. За полтора часа мы собрали 20 миллионов, значит в таком темпе за 4,5 часа мы должны математически собрать около 160 миллионов злотых. Поэтому давайте сделаем это. Дожмём и будем целиться выше. Давайте даже ставить как можно более высокие цели ради этих детей и дожмём до 200 миллионов злотых».

Онлайн-трансляция бьёт рекорды популярности, а собранные средства будут переданы фонду, поддерживающему детей больных раком.

Во время стрима появилось множество известных людей из мира культуры, спорта и шоу-бизнеса, среди них: Кася Носовска, Роберт Левандовски, Дода, Чеслав Пазура, Young Leosia, Томаш Кароляк, Адам Здруйковски и Юлия Венява. Польский конькобежец Владимир Семирунний передал на аукцион серебряную олимпийскую медаль.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук