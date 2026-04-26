Благотворительный стрим в Польше собрал более $45 миллионов для онкобольных детей
- 26.04.2026, 17:49
Сбор средств продолжается в прямом эфире.
Акция в поддержку детей, подопечных фонда Cancer Fighters, проходит с участием множества известных людей и продолжается в прямом эфире на YouTube, стремительно побивая рекорды по пожертвованиям, пишет Polskie Radio.
Во время онлайн-сбора средств, организованного инфлюенсером Łatwogang, на момент написания статьи уже собрано более 170 миллионов злотых (45 млн долларов США).
Инфлюенсер Łatwogang призвал продолжать поддержку: «Прекрасное дело, невероятная сумма, но это не повод, чтобы постепенно замедляться, а наоборот — ускоряться. Это доказательство того, что мы умеем, что можем, что можем ещё лучше. За полтора часа мы собрали 20 миллионов, значит в таком темпе за 4,5 часа мы должны математически собрать около 160 миллионов злотых. Поэтому давайте сделаем это. Дожмём и будем целиться выше. Давайте даже ставить как можно более высокие цели ради этих детей и дожмём до 200 миллионов злотых».
Онлайн-трансляция бьёт рекорды популярности, а собранные средства будут переданы фонду, поддерживающему детей больных раком.
Во время стрима появилось множество известных людей из мира культуры, спорта и шоу-бизнеса, среди них: Кася Носовска, Роберт Левандовски, Дода, Чеслав Пазура, Young Leosia, Томаш Кароляк, Адам Здруйковски и Юлия Венява. Польский конькобежец Владимир Семирунний передал на аукцион серебряную олимпийскую медаль.