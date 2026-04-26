Утро в регионах Беларуси началось со снега 26.04.2026, 13:46

Фото: t.me/slutskgorodby

Фото из Минской области и не только.

Снег в апреле: его не звали, но он пришел и прошелся по Минской области. Вот какие фотографии прислала читательница «Онлайнера» из деревни Квасыничи Слуцкого района: вся весенняя зелень покрыта белыми хлопьями.

Ниже — фото из Слуцка. Кто эти смельчаки, которые отважились лицом к лицу столкнуться с апрельской метелью? Снимки местного телеграм-канала.

А в деревне Турец Кореличского района (это Гродненская область) все еще сильнее укрыто снегом. Фото публикует телеграм-канал «Метеовайб» со ссылкой на блогера Дениса Блища.

Тот же район, г. п. Кореличи, от нашей читательницы.

И обратно к Минской области. Такое доброе утро было в Любани.

Вот какая картина предстала перед нашим читателем из Солигорска, когда он вышел из подъезда. Надеемся, он посмотрел в окно перед тем, как покинуть теплую квартиру...

Сколько это безобразие будет продолжаться? Синоптики говорят, что как минимум до четверга. Сильный ветер будет актуален до утра вторника, потом должен стихнуть. Дневная температура разом рухнет градусов на одиннадцать, передают от 2 до 10 тепла. С некоторыми колебаниями она зависнет в этом состоянии по меньшей мере до четверга — прогнозируют в основном от 5 до 13 градусов. Ночами — перепады от 4 мороза до 4 тепла. Фоном то ли снег, то ли дождь. Так что достаем варежки, пуховики и зимние шапки с антресоли.

