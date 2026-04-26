Как Трамп может возродить американскую мощь 1 26.04.2026, 14:25

В США есть грандиозная стратегия консолидации.

Внешнеполитический курс США при второй администрации президента США Дональда Трампа описывается как стратегия «консолидации» — попытка восстановить глобальное влияние через концентрацию ресурсов и перераспределение обязательств, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Текущую ситуация Вашингтона сравнима с положением Великобритании начала XX века, когда Лондон, столкнувшись с ростом Германии и других держав, был вынужден пересмотреть чрезмерно растянутую империю.

Суть подхода — сократить избыточные внешние обязательства, укрепить внутреннюю промышленность и перераспределить нагрузку на союзников. Вместо попытки удерживать доминирование во всех регионах мира США должны сосредоточиться на ключевых приоритетах, прежде всего на конкуренции с Китаем.

США десятилетиями были перегружены военными операциями, особенно после 2001 года. Это привело к росту госдолга, ослаблению промышленной базы и снижению устойчивости экономики. Одновременно усилились геополитические соперники, включая Китай, который резко нарастил экономическую и военную мощь.

Китай сегодня рассматривается как главный стратегический вызов, а Россия, Иран и КНДР — как дополнительные источники давления. При этом американские вооруженные силы, по оценке авторов, уже не способны вести несколько крупных конфликтов одновременно.

Стратегия консолидации предполагает временные компромиссы: ограничение вовлеченности в отдельные регионы, усиление давления на союзников для увеличения их оборонных расходов и развитие собственной промышленной и технологической базы. Особое внимание уделяется энергетике, искусственному интеллекту и реиндустриализации.

Авторы отмечают, что подобный курс связан с рисками. Сокращение присутствия США может подтолкнуть противников к более агрессивным действиям, а союзники — к поиску альтернативных центров силы. Однако сторонники стратегии считают, что долгосрочно это позволит восстановить устойчивость американской мощи.

Итоговая цель — создание более сбалансированной системы, в которой США сохраняют глобальное лидерство, но с меньшими издержками и более сильной внутренней основой, обеспечивающей новый этап экономического и военного роста.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com