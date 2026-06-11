«Этой даме стоило бы серьезно заняться предприятием» 3 11.06.2026, 10:56

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Татьяна Лугина

Геннадий Федынич жестко ответил гендиректору «Камволя».

Гендиректор «Камволя» Татьяна Лугина заявила, что белорусы работают «медленно», много времени тратят на чай и разговоры, и поставила им в пример работников из Эфиопии и Индии.

Действительно ли дело в «лени белорусов» и что на самом деле не так на этом и других госпредприятиях?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал бывшему политзаключенному и профсоюзному лидеру Геннадию Федыничу:

— Я не знаю, какое количество представителей Индии или Эфиопии работает на «Камволе», но человек, который приехал в нашу страну, хочет показать, что он не худший, а лучший. Это одно. Но, на мой взгляд, этой даме стоило бы серьезно заняться предприятием и посмотреть, какая мотивация к труду сегодня существует на «Камволе». Белорусы далеко не ленивые. В своем большинстве они достаточно трудоспособные и ответственные. Поэтому дело не в людях, а в системе.

Ситуация очень простая: начальники хотят, чтобы за те же деньги, которые платят людям, они выполняли больше работы. И при этом не задумываются о том, какие сегодня условия труда и какая мотивация к труду.

Надо было бы спросить у людей, что нужно сделать начальникам, чтобы повысить производительность труда и его качество.

Когда будет такой контакт и из него будут сделаны выводы, в первую очередь начальством, тогда будут и результаты. Но пока я не вижу предпосылок. Сейчас все ссылаются на людей, говорят, что они не хотят работать, и это несправедливо.

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