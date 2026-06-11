В Беларуси есть машина, которых во всем мире всего 750 экземпляров 2 11.06.2026, 10:27

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Уникальное авто можно было увидеть в Стайках.

Белорусские автовладельцы умеют удивлять: некоторые из них водят поистине уникальные машины. Убедиться в этом смогли посетители BMW M FEST, который прошел в минувшие выходные в Стайках, пишет smartpress.by.

Среди участников фестиваля был обладатель BMW M4 Heritage Edition – машины, выпущенной тиражом всего 750 экземпляров. Лимитированная серия, которая появилась в 2020 году, посвящена истории отделения M немецкого автоконцерна.

Эта модель бывает лишь в трех цветах кузова: Laguna Seca Blue, Velvet Blue и Imola Red. Именно эти оттенки использованы в логотипе BMW M – мощных автомобилей, которые сочетают в себе характеристики спорткаров и «городских» машин.

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