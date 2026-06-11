Коул послал Лукашенко сигнал

Коул послал Лукашенко сигнал1
- 11.06.2026, 10:39
- 3,432
Вашингтону не нравится продолжение репрессий.
Джон Коул, спецпредставитель президента США по Беларуси, уверяет, что процесс освобождения белорусских политзаключенных не приостановлен. Но теперь он не анонсирует сроки своего визита в Минск. Недавно Коул на этом обжегся, пишет политический аналитик Александр Класковский на «Позірку».
Что же может быть камнем преткновения на переговорах Минска с Вашингтоном? Скорее всего, здесь не один пункт.
Во-первых, число освобождаемых. С каждым приездом американцев в Минск оно росло. В июне 2025 года — 14, в сентябре — 52, в декабре — 123, в марте 2026-го — 250.
Естественно предположить, что Коул хочет продолжить это движение по нарастающей. Лукашенко же, в свою очередь, жестко торгуется за живой товар, боится продешевить. К тому же раз за разом приходится оправдываться перед своими силовиками, часть которых от выпуска врагов режима явно не в восторге.
Во-вторых, спор может идти вокруг персоналий. Говорят, что Лукашенко и его спецслужбы то и дело перетасовывают списки кандидатов на помилование.
Мотивы могут быть разные. Вот Сергея Тихановского в прошлом году выпустили, похоже, в расчете, что он внесет смуту в политическую эмиграцию, попытается поспорить за лидерство с женой.
А вот другой пример: в декабре помиловали Виктора Бабарико, но оставили за решеткой его сына Эдуарда. Здесь, скорее всего, сработала такая циничная логика: пока сын в заложниках, отец поостережется слишком смело действовать на политическом поле.
В-третьих, закавыкой могло стать условие, чтобы режим давал помилованным возможность остаться в стране. Американские переговорщики стали давить в этом вопросе. В итоге 235 из 250 освобожденных в марте избежали традиционного для предыдущих этапов выдворения. Но, возможно, Лукашенко посчитал это слишком широким жестом и дал заднюю.
К тому же политических узников часто выпроваживают из страны без документов (или постфактум аннулируют их паспорта). Американцы, вероятно, настаивают, чтобы режим прекратил эти мелкие подлости.
Наконец, Коул в марте дал понять, что Вашингтону не нравится продолжение репрессий. И вот эта задачка для Лукашенко наверняка самая трудная.
Вместе с тем он очевидно дорожит шансом заключить «большую сделку» с Трампом. Для Коула же дело чести — выполнить задание своего президента.
Конечно, американцы понимают, что, по большому счету, белорусского автократа не переделаешь. Но можно допустить, что речь идет о значительном ослаблении репрессий.
И вот здесь Лукашенко разрывается между двумя желаниями. С одной стороны — надежно держать страну в кулаке. С другой — получить приглашение в гости к Трампу и другие плюшки, которые сулит «большая сделка».