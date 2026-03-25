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Коул: Лукашенко — единственный, кто остался за столом плохих парней

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  • 25.03.2026, 20:38
  • 29,834
Коул: Лукашенко — единственный, кто остался за столом плохих парней
Джон Коул

Это послание диктатору от президента США.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул за неделю до своего последнего визита в Минск выступил в Институте Маккейна.

Он считает, что Лукашенко очень испугался действий США в Венесуэле и Иране.

«Недели полторы назад я сказал ему: «Слушай, ты сейчас единственный, кто остался за столом плохих парней, так что тебе лучше быть осторожным. И я действительно думаю, что то, что мы сделали в Венесуэле и то, что мы делаем в Иране, страшно его напугало», — считает Коул.

Напомним, 19 марта Лукашенко освободил 250 заключенных в обмен на дальнейшее смягчение американских санкций. 235 человек остались в Беларуси, остальные были отправлены в Литву.

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