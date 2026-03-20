Коул: США оставят часть санкций против режима Лукашенко

Коул: США оставят часть санкций против режима Лукашенко8
- 20.03.2026, 20:31
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Спецпосланник Трампа раскрыл детали переговоров в Минске.
Спецпосланник президента США Джон Коул в интервью Deutsche Welle раскрыл детали переговоров в Минске с Лукашенко. Он отметил, что США готовы снять большинство санкций с Беларуси в обмен на освобождение всех политзаключенных.
Джон Коул сообщил, что на переговорах с Беларусью с Минском в последние месяцы был напряженный вопрос о том, чтобы позволить освобожденным политзаключенным остаться в стране.
Также Коул поднял вопрос того, что, несмотря на освобождение одних политзаключенных, в Беларуси появляются новые:
«Мы освобождаем 10 человек, а они арестуют еще 10. Надеюсь, нам удалось донести до него, что это недопустимо».
Коул выразил надежду на освобождение всех политзаключенных в Беларуси до конца года. В обмен США готовы отменить 80% санкций, введенных против Минска после подавления протестов 2020 года. Остальные 20% санкция, связанных с другими вопросами, останутся.
«В этом достигнута договоренность между США и Беларусью. Официально это еще не зафиксировано. Мы продолжаем работать над этим, но именно к этому мы движемся», – заявил он.