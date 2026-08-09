«Преодолел все пять семитысячников бывшего СССР» 10 9.08.2026, 15:27

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Иллюстрационное фото

Что известно о белорусах, пропавших в горах в Кыргызстане.

В Кыргызстане пропала группа альпинистов (всего три человека), среди которой двое белорусов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МИД.

После восхождения на пик Курумды (Памиро-Алай и Заалайский (Чон-Алайский) хребет по Северному гребню) альпинисты перестали выходить на связь.

Ведутся поисковые работы. Сообщается, что посольство Беларуси в Кыргызстане находится в постоянном контакте с местными органами власти и родственниками пропавших белорусов, пишет Onlíner.

«Преодолел все пять семитысячников бывшего СССР». Кто они — пропавшие белорусы?

Близкие пропавших белорусов создали сайт kurumdy.by, где собирают средства на поиски альпинистов. Одного из спортсменов зовут Максим Полянский, ему 43 года, он проживает в Колодищах. Работает инженером-конструктором, разрабатывает приборы радиационного контроля: «Преодолел все пять семитысячников бывшего СССР, включая пик Победы — самый тяжелый из них. И пик Революции в глубине Памира, куда доходят единицы. Кроме гор — велопоходы, пещеры, скалы».

Второй белорус — 60-летний Николай Свиридов из Солигорска. Он также инженер, кандидат в мастера спорта по туризму: «Самый опытный в группе: все пять семитысячников, пик Революции, не одно десятилетие в горах. Сам собирал и водил экспедиции на Памир, писал отчеты о походах и учил ходить других», — так описывают его знакомые.

С ними в горы отправился Сергей Рубцов — он из Вильнюса, мужчине 37 лет: «Вместе с Максимом и Николаем прошел пик Революции — одну из самых далеких и труднодоступных вершин Памира».

Что случилось?

Близкие делятся обстоятельствами пропажи альпинистов.

20 июля группа прилетела в Ош, получила погранпропуска и добралась к старту маршрута в ущелье реки Кызылсу. Спутниковый телефон не подключился — связь дальше была только через китайского мобильного оператора, эпизодически.

27—28 июля группа выходила на связь из первого лагеря: «У нас все ок, идем по плану». Прислали координаты лагеря.

30 июля. «Мы на высоте 5660. Вчера был трудный день. Завтра планируем подняться на 6000». Группа шла с отставанием от графика на один день.

1 августа в 10:30 все трое поднялись на вершину пика Курумды (6613 м) по северному гребню.

2 августа — последний выход на связь. Группа сообщила, что будет готова выехать 4 августа в 10:00.

4—5 августа водитель дважды выезжал в условленное место. Группа с маршрута не вышла. Организована поисковая операция.

Зачем нужны деньги?

— Все поисковые отряды ограничены в своих передвижениях: у них нет таких специалистов, которые ведут высокогорные работы, и поэтому они, а также вертолет нанимаются за счет средств семей, — поделилась знакомая одного из альпинистов. Более подробный перечень расходов есть на сайте:

«Вертолет. Единственный способ осмотреть верхнюю часть маршрута и снять группу, если ее найдут. Самая крупная статья расходов, счет идет на летные часы.

Работа спасателей-высотников. Тех, кто может подняться к лагерям 2 и 3, на 5400 и 6000 метров. Это отдельная квалификация и отдельные деньги.

Доставка людей в район. Погранзона на границе с Китаем, сотни километров от Оша: транспорт, топливо, пропуска.

Снаряжение и расходники. Аккумуляторы для дронов, связь, питание и снаряжение для тех, кто идет наверх».

Супруга Максима — Екатерина — рассказала журналисту Onlíner, что сейчас семьи пропавших занимаются открытием счета в банке для сбора средств на поисково-спасательные работы.

— Назвать итоговую сумму мы, честно, не можем. Она зависит от того, сколько продлятся поиски, даст ли погода поднять вертолет и сколько людей придется отправить наверх. Заранее все это не просчитывается. Поэтому мы не собираем «под смету». Мы оплачиваем поиски по мере того, как они идут, и публикуем каждый расход с подтверждающими документами.

Дополнено

На сайте, посвященном пропавшим альпинистам, появились реквизиты, по которым можно перевести средства на поиски белорусов и их коллеги из Вильнюса.

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