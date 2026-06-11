Журналисты разоблачили тайный канал связи войск РФ 2 11.06.2026, 10:35

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Опубликованы секретные данные.

Группа в Telegram была хоть и тайной, но открытой. И в ней на протяжении года публиковались ссылки на видеоконференции в «Яндекс Телемост» для начальников штабов и офицеров управления 143-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

Журналисты ASTRA обнаружили открытую группу в Telegram под названием «Бл***дская организация», в которой на протяжении года ежедневно публиковались секретные распоряжения штаба 5-й армии России. Прежде чем сообщения перестали обновляться, там публиковалось много всего интересного и явно не предназначенного для посторонних глаз.

В группе публиковались отдельные списки военнослужащих, таблицы комплексов видеонаблюдения, заявки на выдачу боеприпасов, таблицы с логинами, паролями, и даже ключами двухфакторной аутентификации для просмотра стримов с БПЛА для командиров подразделений.

Фото: ASTRA

Фото: ASTRA

Фото: ASTRA

Отдельно в чате содержалась кодировка рек в Запорожской и Донецкой областях («Верхняя Терса» — «Ангара», «Гайчур» — «Волга», «Мокрые Ялы» — «Нева», «Янчур» — «Енисей»). И в сообщении требовали срочно довести эти условные обозначения до командиров, поскольку их могли использовать при переговорах по аудио- и видеосвязи.

В канале публиковались позывные, задания и объявления о групповых встречах онлайн

Фото: ASTRA

В августе 2025 года участникам группы пришло распоряжение штаба 5-й армии, подписанным врио начальника штаба полковником Дмитрием Литвиновым и начальником отдела беспилотных систем армии полковником Сериком Жунусовым.

Там было сказано, что штурмовые подразделения несут потери из-за недостаточного снабжения и низкой эффективности применения роботизированных систем. Отдельным пунктом командование предписало оснащать автоматизированные тележки терминалами Starlink и регулярно докладывать об их наличии.

В группе также публиковалось секретное распоряжение штаба 5-й армии по оперативной маскировке на Времевском направлении от 7 декабря 2025 года, где подразделениям приказано создавать ложные военные объекты и имитировать их деятельность, чтобы вводить украинскую разведку в заблуждение. Для правдоподобия было предписано имитировать жизнь на ложных позициях, в том числе движение личного состава, въезд и выезд автомобилей командования, дым от полевых кухонь и т.д.

Россияне открыто публиковали секретную информацию

Фото: ASTRA

Также штаб требовал присылать фото и видео ложных объектов так, чтобы они выглядели как скрытая съемка местных жителей с проукраинскими взглядами, якобы передающими информацию украинским спецслужбам.

В документе перечислены конкретные части российской армии: 127-я мотострелковая дивизия; 394-й мотострелковый полк; 218-й танковый полк; 1171-й зенитный ракетный полк; 872-й самоходный артиллерийский полк, а также конкретные районы имитационных мероприятий с указанием координат.

Среди сообщений было также распоряжение штаба по информационному противоборству, согласно которому российское командование оценивало информационную обстановку на Времевском направлении как «сложную» и приказало организовать психологические операции против украинских подразделений, включая регулярный сброс агитационных листовок с беспилотников на позиции ВСУ.

Журналисты обнаружили множество секретной информации

Фото: ASTRA

Было в группе и распоряжение об организации разведывательных мероприятий на оккупированных территориях, подписанное начальником разведки армии полковником А. Умрихиным.

От российских военных также требовалось проводить радиоигры — это заранее подготовленные фальшивые радиообмены между российскими подразделениями. В документе по минутам было расписано, какие сообщения должны передавать в эфир командиры полков и разведывательных подразделений. Подобные мероприятия используются для введения противника в заблуждение и формирования ложной картины действий войск для средств радиоразведки.

Канал «Бл***дская организация» просуществовал год и сообщения там появлялись до 4 мая, пока админы не поняли, что в беседу стали добавляться посторонние. Канал, напомним, был открытым и общедоступным.

«Кто добавляются, кто такие? С какой целью тут? Потом начинается непонятные истории с утекающими данными, взломанными аккаунтами. Безопасность превыше всего», — написал владелец открытой группы. Сейчас новых сообщений там нет.

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