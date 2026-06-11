«Чем хуже другие дети?»5
- 11.06.2026, 10:49
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Белорусы возмущены делением школьников на две категории.
«Минсктранс» напомнил родителям и ученикам о льготе, которая действует круглый год, включая летние каникулы. Учащиеся школ и учреждений специального образования Минска имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте.
Подписчики канала Charter97.org в TikTok рассказали о своем отношении к подобному разделению белорусских школьников на две категории. Приводим некоторые комментарии:
— Я считаю, что это несправедливо.
— В Минске, другие дети?
— А что, в других городах кроме Минска, дети уже не школьники?
— Одни должны платить, а другим не надо? Какая разница? У всех на каждую поездку найдется лишний рубль? У меня вот, например, нет, и что, мне платить за то, чтобы простоять в автобусе пару остановок?
— Хоть я из Минска, но я считаю, это не правильно.
— У нас жизнь почему-то только в Минске.
— Чем отличается Минск от других городов?
— Вообще нечестно, обидно как-то что детям из Минска вообще круглый год можно не платить за проезд.
— Интересно, чем обусловлено такое решение, какая разница какой город?
— А что за дискриминация? Как по мне, дети везде одинаковые! И если бесплатный проезд, то для всех детей!
— Если в Минске не платят, то и в других городах не должны.
— Интересно! Выходит все города будут оплачивать бесплатные поездки минским школьникам?
— Я хоть из Минска, но считаю это ужасным. В какой момент у нас началось классовое разделение по городам?
— Зарплата по Минску выше, и за проезд платить не нужно, по другим регионам Беларуси зарплата ниже и проезд платный. Л – логика.
— Я, как бабушка школьника, который живет в Минске, конечно очень рада, что мой внук может приезжать ко мне не оплачивая проезд. Но чем же хуже другие детки — школьники нашей страны?
@charter97.org Бесплатный проезд не для всех? Школьников разделили по прописке #беларусь #новости #тренды #тикток #школа #дети #минск #лето #общество #viral ♬ оригинальный звук - Хартия97