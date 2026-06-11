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Германия подпишет с Польшей новое оборонное соглашение

  • 11.06.2026, 10:19
Германия подпишет с Польшей новое оборонное соглашение

Берлин и Варшава укрепляют оборонное партнерство.

17 июня Федеративная Республика Германия и Польша подпишут соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает углубление военного взаимодействия, развитие оборонного потенциала и координацию действий в ответ на гибридные угрозы. Об этом говорится на сайте федерального правительства ФРГ.

В немецком правительстве отметили, что кабинет министров уже одобрил соответствующее соглашение, что открывает путь к его подписанию и дальнейшему углублению сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности.

«В эти сложные и деструктивные времена федеральное правительство делает ставку на надежные и кооперативные партнерства», — отмечается в официальном сообщении.

Документ подтверждает интеграцию оборонной политики Германии и Польши в рамки НАТО и ЕС, а также взаимные обязательства по оказанию помощи в случае внешней агрессии в соответствии со статьями договоров Альянса и Евросоюза.

Соглашение также предусматривает усиление сотрудничества в сфере развития оборонных возможностей, совместных учений и координации оборонной промышленности. Особое внимание стороны уделят безопасности Балтийского региона и противодействию гибридным угрозам.

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