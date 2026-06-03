С огоньком
- Аркадий Бабченко
- 3.06.2026, 17:05
Те самые козыри в Санкт-Петербурге.
Сегодня в Санкт-Петербурге международный экономический форум открылся. Ну, как, открылся. С огоньком.
Прилетают гости со всей планеты. Ну, как, прилетают… Пулково закрыт. Порт горит. Хвост отбит. Ну, доберутся как-нибудь.
А послезавтра аж целый Путин должен выступать.
Удары по Петербургскому международному экономическому форуму показывают две вещи.
Во-первых, у России ПВО хватает только для того, чтобы защитить столицу. А чтобы защитить событие года во втором важнейшем городе страны — средств противодроновой обороны уже не хватает. Параноидальный Путин стянул всю защиту в три кольца вокруг своего бункера — а остальные возитесь, как хотите. За что ему скажем огромное спасибо и пожелаем флага в руки и дальнейшей удачи.
А для гостей ПМЭФ поставьте, пожалуйста, хорошую песню «Мы пришли сегодня в порт, мы стоим, разинув рот». Эта территория зовется акватория, ребята. Не удивлюсь, если они там свои «Панцири» тягают от Питера в Усть-Лугу и обратно, а «Мадяр» с удовольствием играет с ними в эти шашки.
Эх, жаль, Пригожин не дожил — Лахта, Охта это все его вотчина. Какой прекрасный вид сейчас открывается из башни Газпром Сити на Финский залив. Вон она, между дымков на том берегу маячит, гордость новой эпохи — Газпром Сити.
А, во-вторых, способность ВСУ наносить дипстрайки теперь по всей европейской части России на регулярной основе говорит об одном важном изменении. У Украины появились те самые козыри, которых так не хватало два года назад.
И это если еще может и не переломный момент. То уж геймченджер точно.
Аркадий Бабченко, «Фейсбук»