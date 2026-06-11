Культовый Dodge Charger впервые выходит на европейский рынок 11.06.2026, 10:20

Фото: Stellantis

Покупателей ждет интересный выбор.

Новый Dodge Charger поступает в продажу в Европе. На выбор предложат седан и купе в бензиновых и электрических версиях мощностью до 670 сил.

Dodge Charger официально представлен на европейском рынке впервые за 60-летнюю историю модели. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Фото: Stellantis

В Европе будет доступна полная линейка Dodge Charger 2026 — будут продавать как купе, так и седан. Предложат электрические версии мощностью 536 и 670 л. с., а также варианты с 3,0-литровыми бензиновыми турбошестернями на 420 и 550 л. с. Самый мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с.

Фото: Stellantis

Все Dodge Charger 2026 полноприводные, однако имеют специальный режим для дрифта. Также предусмотрены адаптивные амортизаторы.

Цена Dodge Charger на европейском рынке стартует с 66 000 евро. Автомобили будут поставляться в богатой комплектации Plus.

Фото: Stellantis

Оснащение Dodge Charger включает 20-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электропривод и подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. За доплату предлагают спортивные сиденья с красной кожаной отделкой, панорамную крышу и акустику Alpine с 18 динамиками.

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