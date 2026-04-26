26 апреля 2026, воскресенье, 19:10
Шарлиз Терон покоряет скалы вместе с дочерью

  26.04.2026, 14:59
Шарлиз Терон
Фото: Stephanie Augello/FilmMagic

Актриса рассказала, как подготовка к новому фильму сблизила ее с дочерью.

Актриса Шарлиз Терон рассказала, как подготовка к новому фильму «Вершина» помогла ей сблизиться с дочерью. Во время тренировок к боевику, где она играет скалолазку, звезда начала заниматься скалолазанием вместе с 11-летней Август, пишет ENews (перевод — сайт Charter97.org).

Шарлиз Терон брала дочь на занятия с профессиональной спортсменкой Бет Родден. Пока актриса отрабатывала сложные элементы, Август вместе с сыном тренера уверенно покоряла стены.

По словам актрисы, девочка оказалась настоящей «сорвиголовой». Наблюдая за детьми, Терон призналась, что это помогло ей по-новому взглянуть на собственные страхи и подход к тренировкам.

«Иногда взрослые слишком зацикливаются на технике, а дети просто хотят добраться до вершины», — отметила она.

Актриса добавила, что этот опыт стал для нее важным источником мотивации и позволил провести больше времени с дочерью.

Несмотря на любовь к активным приключениям, на День матери Терон рассчитывает на более спокойный отдых — например, завтрак в постель.

