Шарлиз Терон покоряет скалы вместе с дочерью
- 26.04.2026, 14:59
Актриса рассказала, как подготовка к новому фильму сблизила ее с дочерью.
Актриса Шарлиз Терон рассказала, как подготовка к новому фильму «Вершина» помогла ей сблизиться с дочерью. Во время тренировок к боевику, где она играет скалолазку, звезда начала заниматься скалолазанием вместе с 11-летней Август, пишет ENews (перевод — сайт Charter97.org).
Шарлиз Терон брала дочь на занятия с профессиональной спортсменкой Бет Родден. Пока актриса отрабатывала сложные элементы, Август вместе с сыном тренера уверенно покоряла стены.
По словам актрисы, девочка оказалась настоящей «сорвиголовой». Наблюдая за детьми, Терон призналась, что это помогло ей по-новому взглянуть на собственные страхи и подход к тренировкам.
«Иногда взрослые слишком зацикливаются на технике, а дети просто хотят добраться до вершины», — отметила она.
Актриса добавила, что этот опыт стал для нее важным источником мотивации и позволил провести больше времени с дочерью.
Несмотря на любовь к активным приключениям, на День матери Терон рассчитывает на более спокойный отдых — например, завтрак в постель.