закрыть
26 апреля 2026, воскресенье, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Audi вывела на рынок электрический аналог Q8

4
  • 26.04.2026, 16:05
  • 2,812
Цены на модель E7X стартуют от $35 000.

Новый Audi E7X впервые показали публике на автошоу в Пекине. Электрокроссовер без эмблемы с четырьмя кольцами стартует до сотни за 3,9 с и способен проехать 750 км без подзарядки.

Электромобиль Audi E7X вскоре выйдет на китайский рынок по цене от $35 000. Его подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Именно в Китае будут производить электрокроссовер Audi E7X. Это второй (после универсала Audi E5 Sportback) представитель линейки недорогих моделей, созданных совместно с концерном SAIC. Их отличительная черта — отсутствие эмблемы с четырьмя кольцами.

Дизайн Audi E7X 2026

Электрокар в профиль напоминает кроссовер Audi Q8 и тоже отличается граненым стилем, однако у него футуристический дизайн передней и задней части с тоненькими диодными кольцами передней и задней оптики. Вместо зеркал установили камеры.

Габариты Audi E7X 2026:

длина — 5049 мм;

ширина — 1997 мм;

высота — 1710 мм;

колесная база — 3060 мм;

масса — 2584 кг.

Интерьер и комплектация Audi E7X

Салон Audi E7X отделали кожей и деревом. Электрокар получил приплюснутый руль и большой 59-дюймовый экран на всю ширину передней панели.

Отдельный монитор доступен для задних пассажиров. Доступно два варианта второго ряда: трехместный диван или два отдельных кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

Кроме того, комплектация Audi E7X включает матричную оптику, 21-дюймовые диски, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, трехзонный климат-контроль, холодильник, акустику Bose с 23 динамиками, систему полуавтономного движения.

Новый Audi E7X, характеристики

Электромобиль Audi E7X дебютировал в 408-сильной заднеприводной и 680-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 230 км/ч.

На выбор предлагаются батареи емкостью 100 и 109 кВт∙ч, а запас хода достигает 751 км. 900-вольтная архитектура позволяет быструю зарядку на 80% за 13 минут.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

